Apple прекратила продажи красных iPhone 7 и 7 Plus

С анонсом новых смартфонов iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, компания Apple прекратила продажи красных благотворительных iPhone 7 и iPhone 7 Plus.





Напомним, модели iPhone 7 и iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition были представлены в марте 2017 года. Они выходили в рамках благотворительной линейки RED, традиционно выпускаемой Apple для борьбы со СПИДом.

Красные iPhone 7 и iPhone 7 Plus, традиционно, стоили заметно дороже обычных версий, поскольку с каждой покупки этих устройств идут отчисления в Глобальный фонд для борьбы с распространением ВИЧ и СПИДа.