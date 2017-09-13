Apple прекратила продажи красных iPhone 7 и 7 Plus

С анонсом новых смартфонов iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, компания Apple прекратила продажи красных благотворительных iPhone 7 и iPhone 7 Plus.


Напомним, модели iPhone 7 и iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition были представлены в марте 2017 года. Они выходили в рамках благотворительной линейки RED, традиционно выпускаемой Apple для борьбы со СПИДом.

Красные iPhone 7 и iPhone 7 Plus, традиционно, стоили заметно дороже обычных версий, поскольку с каждой покупки этих устройств идут отчисления в Глобальный фонд для борьбы с распространением ВИЧ и СПИДа.

Источник
MacRumors
Теги
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