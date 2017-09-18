Samsung разрешила отключать кнопку Bixby

Компания Samsung весьма гордится своим цифровым помощником Bixby и внедрила специальную аппаратную кнопку для его запуска на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note 8. Тем не менее, многие пользователи недовольны его реализацией, особенно если учесть отложенный запуск голосовых возможностей Bixby.

Многие хотели бы назначить на кнопку Bixby другие функции и благодаря энтузиастам такое решение даже было найдено, но компания быстро заблокировала лазейку. Впрочем, сейчас она решила пойти навстречу пользователям, хоть и в довольно странной манере. С последним обновлением Bixby у пользователей появилась возможность отключить какие-либо действия по нажатию на кнопку Bixby.

То есть, вместо того, чтобы назначить на нее другие функции, теперь пользователи могут заставить смартфон выполнять "ничего" по нажатию на Bixby и сделать ее не назойливо-мешающей, а просто бесполезной.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung фейспалм Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy Note 8 голосовой помощник Samsung Galaxy S8+ Bixby

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