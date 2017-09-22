Специалисты DxOMark объявили камеру iPhone 8 Plus лучшей в истории смартфонов

Компания DxO Labs, владеющая известным сервисом DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, присвоила рекордный рейтинг новому iPhone 8 Plus.



Он набрал 94 балла из возможных 100 при тестировании, тогда как его "младший брат" iPhone 8 — 92 балла. В своем обзоре специалисты назвали камеру iPhone 8 Plus лучшей смартфонной камерой, какую им только доводилось тестировать.


В результате, iPhone 8 и 8 Plus опередили Google Pixel и HTC U11, а такж прошлогодние iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Как отмечает DxO, новые iPhone особенно хороши при съемке HDR, обеспечивая большую детализированность по сравнению с iPhone 7 Plus. Производительность совпадает с выпущенным год назад Google Pixel. Отмечается точность при работе в условиях низкой освещенности. Также подчеркивается, что iPhone 8 Plus оказался лучшим по производительности при съемке в портретном режиме с размытием фона.

Источник
DxO Labs
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