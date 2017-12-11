Meizu выпустила в России продвинутую версию своего самого доступного смартфона

Компания Meizu сообщила о начале продаж продвинутой версии смартфона M5c в России. Напомним, модель позиционируется компанией как ее самый доступный смартфон.





В России Meizu M5c появился в июне 2017 года по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей за версию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Теперь стал доступен вариант с 32 ГБ встроенной памяти по цене 9 990 рублей. Смартфон доступен в 5 цветах пластикового корпуса: черный, красный, синий, золотистый и розовый.

Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основой и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, GPS и ГЛОНАСС, есть цифровой компас и 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 144 х 70,5 х 8,3 мм, а вес — 135 граммов. Работа производится под управлением фирменной оболочки Flyme 6 на базе Android.