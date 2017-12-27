Пользователи жалуются на отказывающиеся включаться и заряжаться Samsung Galaxy Note 8

Пользователи флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8 начали жаловаться на неприятную проблему. При полной разрядке некоторые Galaxy Note 8 не включаются и/или отказываются заряжаться.


Подобные отзывы появились на форумах сообщества Samsung. Компания уже знает о проблеме, но официально пока никак ее не прокомментировала. При обращении пользователей в сервис-центры такие аппараты заменяются.

Пока неясно, насколько широко распространена проблема. Жалобы поступали от пользователей разных операторов.

Источник
Samsung Galaxy Forums
Теги
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