Долгоиграющий смартфон Fly Power Plus XXL оценен дешевле 7 тысяч рублей

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Power Plus XXL (модельный номер FS530). Он продолжает линейку смартфонов Power Plus с аккумулятором повышенной емкости.


Fly Power Plus 2 получил батарею емкостью 4 900 мАч. По словам производителя, смартфон способен непрерывно работать до 20 часов в режиме разговора, до 6 часов в режиме интернет-сёрфинга и более 100 часов в режиме воспроизведения аудиозаписей.

Он оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и стеклом 2.5D, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 64 ГБ.

Предусмотрены работа с двумя SIM-картами, поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио. Размеры составляют 147 x 74 x 10,4 мм, а вес — 205 грамовм. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Fly Power Plus XXL поступил в продажу по рекомендованной розничной цене и 6 990 рублей.

Источник
Fly
Теги
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