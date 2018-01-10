Новая панелька Moto Mod превратит обычный смартфон в слайдер с QWERTY-клавиатурой

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, Motorola, сейчас входящая в состав китайской Lenovo, представила новые сменные панельки Moto Mod для расширения возможностей смартфонов серии Moto Z.





Модуль Vital Moto Mod выполнен в стандартном форм-факторе и оснащен набором сенсоров. Он позволяет замерить 5 основных показателей состояния организма. Благодаря этому модулю смартфон Motorola серии Z сможет определить частоту пульса и дыхания, насыщение крови кислородом, температуру тела, а также систолическое и диастолическое кровяное давление.





Еще один модуль — Livermorium Slider Keyboard, ставший обладателем главного приза конкурса Transform the Smartphone Challenge, организованного краудфандинговой платформой Indiegogo. Это QWERTY-клавиатура, выполненная в виде слайдера. Модуль позволяет установить экран смартфона под углом от 0 до 45° для удобного набора текста. Клавиатура имеет 5 рядов кнопок, один из них — цифровой, а также подсветку. В стандартной версии предусмотрен аккумулятор на 1700 мАч, обеспечивающий до 15 часов дополнительной работы. Версии Lite на 2 мм тоньше и не имеет встроенного аккумулятора.





В этом году Motorola и Indiegogo перезапускают конкурс Transform the Smartphone для разработчиков новых панелек Moto Mod. Модуль Livermorium Slider Keyboard поступит в продажу в течение зимы по цене 99 долларов США, а Vital Moto Mod — в апреле по цене 395 долларов США.