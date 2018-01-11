HMD возродит бренд Asha

Компания HMD Global зарегистрировала на себя торговую марку Asha в Евросоюзе. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте европейского ведомства по интеллектуальной собственности.


Напомним, Nokia впервые выпустила серию телефонов Asha в 2011 году. Это были именно простые телефоны, а не смартфоны. Хотя они выпускались в различных форма-факторах, включая традиционный моноблок с цифровой клавиатурой, с QWERTY, а также без кнопок, только с тачскрином. Телефоны Asha были ориентированы на развивающиеся рынки и имели невысокую стоимость. Asha в переводе с Хинди означает «Надежда».


Учитывая, что смартфоны с 2011-2013 годов значительно подешевели, есть шанс, что HMD выпустит в серии Asha не телефоны, а смартфоны. Возможность использования бренда для смартфонов упоминается и в заявке на торговую марку.

Источник
EU Intellectual Property Office
Теги
смартфон Nokia телефон HMD Asha

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