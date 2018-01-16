В 2019 году вырез на экране iPhone станет меньше

В безрамочном смартфоне iPhone X компания Apple разместила фронтальную камеру и дополнительные датчики в специальном вырезе на экране, который нравится далеко не всем. Такое спорное дизайнерское решение сохранится еще пару лет, а то и дольше. Об этом рассказало корейское издание ETNews со ссылкой на источники в индустрии.





Как отмечает ETNews, в 2019 году такой вырез станет меньше. Apple исследует возможность совместить фронтальную камеру с сенсорами для распознавания лица Face ID, что сократит необходимое место для размещения.

В 2018 году уменьшения выреза, ставшего уже для флагмана Apple фирменным, ожидать не стоит. В новых iPhone и iPad должны использоваться модули TrueDepth такие же, как и у iPhone X 2017 года выпуска.