В 2019 году вырез на экране iPhone станет меньше

В безрамочном смартфоне iPhone X компания Apple разместила фронтальную камеру и дополнительные датчики в специальном вырезе на экране, который нравится далеко не всем. Такое спорное дизайнерское решение сохранится еще пару лет, а то и дольше. Об этом рассказало корейское издание ETNews со ссылкой на источники в индустрии.


Как отмечает ETNews, в 2019 году такой вырез станет меньше. Apple исследует возможность совместить фронтальную камеру с сенсорами для распознавания лица Face ID, что сократит необходимое место для размещения.

В 2018 году уменьшения выреза, ставшего уже для флагмана Apple фирменным, ожидать не стоит. В новых iPhone и iPad должны использоваться модули TrueDepth такие же, как и у iPhone X 2017 года выпуска.

Источник
ETNews
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