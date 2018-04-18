Следующее поколение iPhone сертифицировано для России

На сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» появились записи о новых смартфонах от компании Apple, которые пока не были представлены официально.


В базе данных присутствуют модели под номерами A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 и A2106. Они не соотносятся ни с одним iPhone из современной линейки Apple. Отмечается, что они работают на базе iOS 11.

Ожидается, что в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.

Также слухи предполагают возможность выпуска второго поколения iPhone SE с беспроводной зарядкой. Его дебют может состояться раньше, летом 2018 года.

Источник
Евразийская экономическая комиссия
Теги
смартфон Россия Apple IOS iPhone

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