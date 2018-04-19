Безрамочные Moto G6 с чистым Android 8.0 Oreo представлены официально

Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, представила серию смартфонов Moto G6. В неё вошли три модели — Moto G6, Moto G6 Play и Moto G6 Plus.





Все они выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне со сканером отпечатков пальцев под дисплеем и чистой операционной системой Android 8.0 Oreo. Также можно отметить светодиодные вспышки для селфи-камер. У двух старших моделей предусмотрено покрытие P2i, защищающее от брызг.





Moto G6 получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельную селфи-камеру и двойную основную камеру 12+5 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.





Moto G6 Plus отличается 5,93-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), селфи-камерой на 8 Мппроцессором Snapdragon 630, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3200 мАч.





Moto G6 Play получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, одинарные камеры на 13 и 8 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD, а также ёмкий аккумулятор на 4000 мАч.

Смартфон Moto G6 предлагается по цене 249 долларов, Moto G6 Plus — 299 евро, а Moto G6 Play — 199 долларов.