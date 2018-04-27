LG объявила дату выхода апдейта Android 8.0 Oreo для LG G6

Компания LG Electronics объявила дату релиза обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для прошлогоднего флагманского смартфона LG G6.


Первыми апдейт получат пользователи смартфона на родном корейском рынке, это произойдёт 30 апреля 2018 года. В других регионах обновление выйдет немного позднее.

Помимо обычных новшеств Oreo, обновление добавит LG G6 смарт-функции системы искусственного интеллекта ThinQ, интегрированной в самые часто используемые функции.

Также LG сообщила, что вслед за апдейтом Oreo для LG G6, выйдет обновление для LG V20 и G5. Правда, точных сроков релиза компания пока не раскрыла.

Источник
LG
Теги
смартфон ANDROID LG Android 8.0 Oreo LG G6

Комментарии

Материалы по теме

LG G6 показался на качественном живом фото

3 февраля 2017

LG начинает продажи флагманского LG G6

9 марта 2017

LG представила LG G6+ с беспроводной зарядкой

19 июня 2017

MWC 2017: флагманский LG G6 представлен официально

26 февраля 2017

Мини-версия LG G6 выйдет в Европе в августе

28 июля 2017

Мини-версия LG G6 выходит в продажу

31 июля 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Безрамочный смартфон Oppo A3 представлен официально
Смартфон Nokia X6 с «бровью» показался на живых фото
6,1-дюймовый iPhone не получит 3D Touch

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 93
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 55
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 46
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44