Xiaomi выросла в два раза и заняла четвёртое место по продажам смартфонов в мире

Аналитическая компания Strategy Analytics подвела итоги первого квартала на рынке смартфонов. Общие продажи смартфонов достигли 345,4 млн смартфона, что представляет собой падение на 2,4% по сравнению с аналогичным кварталом в прошлом году.


На фоне общего снижения продаж интересно выглядит феномен китайской Xiaomi, увеличившей поставки за год более чем в два раза, с 12,6 млн до 28,3 млн, добившись доли рынка в 8,2%. В результате, компания сместила Oppo на четвёртом месте.

Первое место, по прежнему занимает Samsung с 78,2 млн и 22,6% долей рынка, продемонстрировав небольшое падение. На втором месте находится Apple. Она нарастила долю с 14,4% до 15,1%, поставив 52,2 млн смартфонов. Третье место занимает компания Huawei с 39,3 млн и 11,4%. Как можно видеть по статистике, с рынка «выжимаются» производители, не вошедшие в Топ-5, их доля упала с 41,9% до 35,7%.

Источник
Strategy Analytics
Теги
смартфон ANDROID Apple Samsung IOS Huawei Xiaomi OPPO Strategy Analytics

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