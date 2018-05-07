Таинственный смартфон Xiaomi Valentino засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi, пока не представленного производителем официально.





Судя по данным бенчмарка, смартфон под кодовым названием Valentino работает на основе процессора Snapdragon 638, пока не анонсированного Qualcomm. Как ожидается, это будет улучшенная версия Snapdragon 636. Также отмечается 6 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 8.1 Oreo.

В одноядерном тесте смартфон набрал 1485 баллов, это слегка больше результатов чипсета Snapdragon 650 и немного меньше Snapdragon 820. В многоядерном тесте результаты достигают 5440 баллов. Дополнительные подробности о Xiaomi Valentino пока неизвестны.