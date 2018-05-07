Таинственный смартфон Xiaomi Valentino засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi, пока не представленного производителем официально.


Судя по данным бенчмарка, смартфон под кодовым названием Valentino работает на основе процессора Snapdragon 638, пока не анонсированного Qualcomm. Как ожидается, это будет улучшенная версия Snapdragon 636. Также отмечается 6 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 8.1 Oreo.

В одноядерном тесте смартфон набрал 1485 баллов, это слегка больше результатов чипсета Snapdragon 650 и немного меньше Snapdragon 820. В многоядерном тесте результаты достигают 5440 баллов. Дополнительные подробности о Xiaomi Valentino пока неизвестны. 

Источник
Geekbench
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

Xiaomi показала Redmi 5 и Redmi 5 Plus до анонса

4 декабря 2017

Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark со съёмным геймпадом-джойстиком

13 апреля

Безрамочные Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus представлены официально

7 декабря 2017

Безрамочный смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro с двойной камерой представлен официально

14 февраля

Красный смартфон Xiaomi Mi A1 вышел в России

11 января
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Apple разрешила бесплатную замену iPhone X со сбойным Face ID
Samsung рассекретила безрамочный смартфон Galaxy J6 начального уровня
Чёрная точка убивает Android

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 52
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 48
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44