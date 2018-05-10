Флагманский LG V30+ обновился до Android 8.0 Oreo в России

Компания LG Electronics объявила о выходе в России прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo и обновления фирменной оболочки флагманских смартфонов LG V30+.


Помимо стандартных новшеств Android 8.0 Oreo, смартфон получил новые функции интеллектуальной камеры и обновленное меню настроек. При включении режима AI Cam, камера автоматически распознает объекты в кадре и в зависимости от них предлагает оптимальный режим съемки. При выборе в настройках «Яркого режима», камера обеспечивает качество изображения на снимках в условиях слабого освещения. Кроме того, в окне выбора настроек камеры, появилась дополнительная панель для быстрого выбора размеров фото и видео.

В обновленной оболочке пользователям стал доступен быстрый доступ к фирменным функциям смартфонов LG, например к «Мини-окну» в разделе «Дисплей». Для упрощения навигации по меню LG V30+ в нижней части экрана появилось окно-подсказка «Ищите что-то еще?», а также логичная приоретизация настроек. Также в смартфоне появились обновленные эмодзи для общения в социальных сетях и мессенджерах

Напомним, в России смартфон LG V30 доступен в старшей версии LG V30+ (обзор) с 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Он изначально работал под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat с оболочкой LG UX 6.0+.

Источник
LG
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