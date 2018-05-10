Флагманский Xiaomi Mi 7 с вырезом в стиле iPhone X показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились две подборки живых фотографий готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 7, пока не представленного производителем официально.

На фото хорошо виден безрамочный дизайн смартфона, отчётливо заметен вырез экрана в стиле iPhone X. На одной фотографии смартфон виден с задней стороны, рядом с Mi Mix 2S. На задней панели расположена двойная камера и сканер отпечатков пальцев. В настройках на экране указана оболочка MIUI 9 8.5.2 на базе Android 8.1 Oreo.

Согласно более ранним слухам, Xiaomi Mi 7 может стать одним из первых смартфонов Xiaomi со встроенной беспроводной зарядкой. Смартфон получит безрамочный дизайн с 5,5-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и двойной основной камерой 16+16 Мп. Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора достигнет 4480 мАч.

Официальный дебют Xiaomi Mi 7 ожидается 23 мая 2018 года.