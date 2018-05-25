Xiaomi объяснила отказ от Mi 7 в пользу Mi 8

Компания Xiaomi прояснила путаницу с названиями своего следующего флагманского смартфона. Сначала ожидалось, что смартфон выйдет под названием Xiaomi Mi 7, однако затем китайский производитель разослал приглашения с упоминанием Xiaomi Mi 8.

В заметке в официальном аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, компания заявила, что её новый флагман настолько превышает ожидания, что это решили подчеркнуть, пропустив маркировку «7» и выпустив сразу «8».

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит стеклянный корпус, безрамочный дизайн с вырезом в стиле iPhone X, двойную основная камеру с вертикальной организацией.

Xiaomi Mi 8 оснащается 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), основной камерой 20+16 Мп с апертурой f/1.7 и f/2.0, 16-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/2.0. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo.

Согласно более ранним утечкам, предусмотрено две вариации — с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти за 2799 юаней, то есть около 439 долларов США, и 8+128 ГБ за 3199 юаней или 502 доллара США. Также отмечаются интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев, 3D-распознавание лица и функции на базе искусственного интеллекта

Дебют Xiaomi Mi 8 ожидается на мероприятии 31 мая в Шеньчжене, приуроченном к восьмой годовщине с момента основания компании в 2010 году. Согласно одной из версий, полное название смартфона будет звучать как Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition.