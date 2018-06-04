В Siri можно запрограммировать голосовые команды

На открытии конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдёт в Сан-Хосе с 4 по 8 июня, компания Apple представила новую функцию голосового помощника Siri — Shortcuts, которая станет доступна с релизом мобильной платформы iOS 12.


Команды Siri Shortcuts призваны помочь быстрее справляться с делами. Как отмечают разработчики, теперь Siri может работать в любом приложении. Интеллектуальные функции Siri могут подсказывать действия в нужные моменты: например, заказать утренний кофе или начать дневную тренировку.

Пользователи могут настраивать «шоткаты», создавая простые голосовые команды для конкретных задач. Если скачать новое приложение Shortcuts, то можно настраивать серии действий в различных приложениях и выполнять их одним касанием или простой голосовой командой. Разработчики могут задействовать эту возможность, используя API приложения Shortcuts.

Источник
Apple
Теги
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