Цифра дня: Сколько денег получит бюджет после введения пошлин на все зарубежные интернет-покупки?

Цифра дня:

80 млрд руб.

поступит в бюджет РФ после введения пошлин на все зарубежные интернет-покупки

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сообщил, какие средства может получить российский бюджет в результате введения новых пошлин на все зарубежные интернет покупки. По его словам, сумма составит 60-80 млрд руб. Он выразил уверенность, что ввести пошлины на все товары из зарубежных интернет-магазинов в 2020 году вполне реально.

Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов
Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов

Соколов также подчеркнул, что российский рынок сейчас важен для иностранных компаний, поэтому они пойдут навстречу и найдут необходимые решения, а говорить о том, что это повлечёт какие-либо будут дополнительные последствия для потребителей, скорее всего, нельзя.

Напомним, ранее поступила информация о том, что Федеральная таможенная служба предложила Минфину ввести пошлину на все покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Новое предложение ФТС предусматривает снижение пошлины с 30% (для товаров стоимостью свыше 1000 евро по всем посылкам в течение месяца) до 20%, но платиться она будет со всех заказов в зарубежных интернет-магазинах.
Новую систему предлагается ввести с 2020 года.

Источник
RNS
Теги
фейспалм EBAY AliExpress пошлина РФ АКИТ

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