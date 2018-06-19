Безрамочный LG Q Stylus+ со стилусом вышел в России

Компания LG Electronics объявила о начале продаж в России смартфона LG Q Stylus+. Это смартфон среднего уровня, выполненный в модном сейчас безрамочном дизайне и комплектующийся стилусом.





На задней панели сканер отпечатков пальцев также позволяет быстро сделать селфи. Смартфон обладает защитой от влаги и пыли на уровне IP68 и соответствие военному стандарту MIL-STD 810G по прочности.





Смартфон оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), основной камерой на 16 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор частотой 1,5 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 Oreo. Поддерживаются две SIM-карты, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, NFC, FM-радио, есть порт USB Type-C 2.0.

Смартфон LG Q Stylus+ доступен в России по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей. При этом в подарок предлагается беспроводная гарнитура LG Tone Active + (HBS-A100).