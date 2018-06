Потенциальный прототип Samsung Galaxy S10 показался на фото

В сети появилась живая фотография, на которой, предположительно, может быть показан прототип будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10. Его опубликовал довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.





Источник не указал точного названия Galaxy S10, но намекнул на него в твите: «This may be a design beyond» (Это может быть дизайн Beyond). Согласно более ранним утечкам, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят именно под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 — Dream.

На фото изображён безрамочный смартфон без выреза экрана в стиле iPhone X под фронтальную камеру и сенсоры. Это делает возможным дизайн с выдвижными камерами, как у представленного только что Oppo Find X. Сенсоры же могут быть интегрированы с дисплеем.

Как ожидается, смартфоны унаследуют экраны Infinity Display диагональю 5,8 и 6,3 дюйма. Он может стать первым смартфоном Samsung с экранным сканером отпечатков пальцев. Также возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.