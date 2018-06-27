Флагманский смартфон LG V40 получит пять камер

Компания LG Electronics уже работает над наследником смартфона LG V30. Модель под предположительным названием LG V40 может получить сразу пять камер. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidPolice со ссылкой на свои источники. Он станет первым смартфоном от настолько крупного производителя, получившим так много камер.

Камера Light L16
Камера Light L16

Фронтальная камера будет двойной. Она обеспечит функцию разблокировки смартфона по лицу пользователя. Судя по описанию, такая стерео-конфигурация позволит создать 3D-карту лица. Основная тыльная камера будет тройной, как у смартфона Huawei P20 Pro. Она получит широкоугольный модуль, стандартный модуль, а третий может оказаться телефото для обеспечения зума, а может оказаться, что он будет использоваться для эффекта боке или определения глубины пространства.

Также по данным AndroidPolice, смартфон получит экран с вырезом в стиле iPhone X. Весь дизайн напоминает увеличенный LG G7. В основу ляжет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Также отмечается Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь) и специальная кнопка для доступа к голосовому помощнику Google Assistant. Сканер отпечатков пальцев сохранится на задней панели.

Дебют LG V40 под кодовым названием Storm ожидается в конце лета или начале осени 2018 года. Возможно, анонс будет приурочен к выставке IFA 2018, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Источник
AndroidPolice
Теги
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