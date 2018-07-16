Samsung установит сканер отпечатков внутрь экрана в недорогие смартфоны

Компания Samsung Electronics может внедрить экранный сканер отпечатков пальцев не только в свои будущие флагманы, но и смартфоны недорогой категории. Об этом сообщил довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter.





По данным источника, флагманский Galaxy S10 станет не единственным смартфоном Samsung со сканером, интегрированным прямо в экран. Такой сканер также будет установлен в серию недорогих смартфонов Galaxy A 2019 года выпуска. Скорее всего, такая инновация будет внедрена в старших моделях Galaxy A (2019), а в младших — нет.

Учитывая, что дебют Galaxy A (2019) ожидается немного раньше Galaxy S10, именно эта недорогая серия может получить титул первых смартфонов Samsung с экранным сканером отпечатков пальцев.