Топ-менеджер HMD пообещал скорый выход бюджетного безрамочника Nokia X5 за пределы Китая

Представленный на прошлой неделе смартфон Nokia X5 недолго останется эксклюзивом для Китая. На это намекнул Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas), главный менеджер по продукту HMD Global, в своем аккаунте в Twitter.





На пожелание увидеть Nokia X5 за пределами Китая, Сарвикас ответил, что компании даже не надо проводить опрос, для того, чтобы решить, надо ли выпускать новинку в других регионах. Точные сроки и первая страна, где появится Nokia X5 помимо Китая, пока не названы. Как ожидается, международная версия получит название Nokia 5.1 Plus.

Nokia X5 представляет собой недорогую модель в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Смартфон оснащается 5,86-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 х 1520 пикселей) с соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой на 13+5 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3060 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 149,51 x 71,98 x 8 мм, а вес — 160 граммов. Цена на Nokia X5 в Китае составляет 148 долларов США за версию с 3+32 ГБ от 208 долларов за 4+64 ГБ.