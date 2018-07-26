Samsung создала «неубиваемый» OLED-дисплей для смартфонов

Компания Samsung Display рассказала о своей новой разработке — «неубиваемой» гибкой OLED-панели. Экран создан для использования в смартфонах и прошёл тесты компании Underwriters Laboratories, специализирующейся на стандартизации и сертификации в области техники безопасности в США.


Экран имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение 1440×2960 пикселей. Как отмечается в пресс-релизе, экран прошёл тесты на прочность в реальном времени по военным стандартам, установленным министерством обороны США.

Первый тест заключался в 26 падениях с высоты в 1,2 метра, затем тестировалась устойчивость к перепадам температур с 71 до -32 градусов Цельсия. После этого панель продолжила нормально функционировать, без повреждений спереди, сбоку и на кромках. Завершили всё последовательные падения с высоты 1,8 метра. Это не требовалось для получения сертификации на соответствие военному стандарту США, но панель выдержала и это испытание.

Источник
Samsung
Теги
смартфон Samsung OLED

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