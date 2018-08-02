Китайские бюрократы слили Huawei Mate 20 Lite

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Huawei Mate 20 Lite, пока не представленный производителем официально.


Это бюджетная версия во флагманской серии Huawei Mate 20, анонс которой ожидается осенью. В базе данных TENAA модель проходит под названием Maimang 7. Напомним, в прошлом году Mate 10 Lite или Maimang 6 дебютировал заметно раньше представленных октябре старших моделей серии Mate 10. Название Maimang 7 предназначено для китайского рынка, а в Европе смартфон должен появиться как Huawei Mate 20 Lite.

На живых фотографиях из документации TENAA видны две двойные камеры — фронтальная и основная. Правда, неясно, имеется ли на экране вырез в стиле iPhone X. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели. Как ожидается, Huawei Mate 20 Lite базируется на процессоре HiSilicon Kirin 710, как у Huawei Nova 3i. Смартфон работает под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.

Источник
TENAA
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