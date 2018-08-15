Xiaomi Pocophone обошёл Samsung Galaxy S9+ в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Pocophone F1, пока не представленного производителем официально.





Компания Xiaomi уже начала активно продвигать свой новый суббренд Poco в Индии и Pocophone для международного рынка. В соцсетях для них уже заведены официальные аккаунты и названа дата первого смартфона в этой линейке — 22 августа 2018 года.





Бенчмарк подтвердил, что Xiaomi Pocophone F1 базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и оснащается 6 ГБ оперативной памяти. В одноядерном тесте он получил 2467 баллов, а в многоядерном — 9081 баллов. Таким образом, в многоядерном тесте он обошёл флагмана Samsung — Galaxy S9+, хотя и уступает ему в одноядерном тесте.

Согласно более ранним утечкам, Poco F1 или Pocophone F1 может стать самым доступным смартфоном на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845. В Европе его цена может составить 420 евро за версию 6+64 ГБ и 460 евро за 6+128 ГБ. Для сравнения, OnePlus 6 продаётся за 519 евро за 6+64 ГБ.

Смартфон оснащается 5,99-дюймовым дисплеем и разрешением 2246 x 1080 пикселей, основной камерой 12+5 Мп и селфи-камерой на 20 Мп, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможности быстрой зарядки.