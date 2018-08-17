Операторов заставят перейти на SIM-карты c российским шифрованием

Операторов связи в России могут обязать обновить сетевое оборудование и перейти на новые SIM-карты c российским шифрованием. С таким предложением выступило Минкомсвязи. Подробности этом рассказало издание «Коммерсантъ».


Соотвествующий проект приказа Минкомсвязи уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению чиновников министерства, SIM-карты зарубежного производства могут угрожать безопасности россиян. В целях защиты от несанкционированного доступа к сетям связи и передаваемой информации предлагается внедрить на сетях отечественные системы криптографической защиты, которые потребуют перехода на новые SIM-карты.

SIM-карты, по которым идентифицируют абонентов, должны использовать шифрование, сертифицированное ФСБ. Такие требования также предусмотрены «закон Яровой».

Как отмечают представители операторов, для выполнения таких требований понадобятся вложения не менее 5 миллиардов рублей, а абонентам придётся менять SIM-карты каждые 15 месяцев, поскольку они становятся сертифицированными средствами криптозащиты информации.

Источник
Коммерсантъ
Теги
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