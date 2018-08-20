МТС позволяет подключить полностью безлимитный интернет почти на любом тарифе

Оператор МТС объявил о запуске новой опции «Много интернета». Она добавляет безлимитный доступ в интернет на ряде популярных тарифов.


Подключить опцию «Много интернета» и пользоваться безлимитным интернетом за 150 рублей в месяц можно на тарифных планах «Smart Забугорище», «Наш Smart» и всех версиях тарифов Smart+, Ultra, VIP и Smart Top.

При подключенной опции не расходуется пакет трафика, включенный в тариф, за исключением трафика участников групп «Единый интернет» и «Общий пакет».

Как отмечает оператор, опция предназначена для пользователей смартфонов и в модемах работать не будет. Опция действует в сети МТС на территории России.

При выезде за пределы домашнего региона интернет останется безлимитным, но после исчерпания 500 МБ в день скорость составит 128 Кбит/с до конца дня. Пользоваться файлообменными сетями можно, но только на скорости до 128 Кбит/с. Раздавать интернет со смартфона на другие устройства по Wi-Fi, Bluetooth или USB не получится.

Источник
МТС
Теги
Россия оператор интернет мтс

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