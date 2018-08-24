Стала известна производительность грядущего флагмана ZTE

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона ZTE Axon 9 Pro, пока не представленного производителем официально.


Смартфон обозначен в бенчмарке как ZTE A2019G Pro. Он набрал 2399 балла в одноядерном тесте и 8785 — в многоядерном.


Подтвердились такие параметры, как 6 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 8.0 Oreo. Относительно процессора указано, что он произведён Qualcomm, восьмиядерный и работает с тактовой частотой 1,77 ГГц. В сочетании с результатами теста, можно не сомневаться, что аппаратной основой ZTE Axon 9 Pro станет топовый Qualcomm Snapdragon 845.

Официальный дебют ZTE Axon 9 Pro ожидается на мероприятии 30 августа, как раз к открытию выставки IFA 2018, которая пройдет в Берлине с 31 августа по 5 сентября.

Источник
Geekbench
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