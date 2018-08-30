Apple назвала дату анонса следующих iPhone

Компания Apple разослала приглашения журналистам на своё следующее пресс-мероприятие. Оно назначено на 12 сентября 2018 года и пройдёт в в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater) в новом кампусе Apple.


На этом мероприятии ожидается анонс следующего поколения смартфонов, iPhone 9, iPhone X и X Plus. Также Apple может представить смарт-часы Apple Watch Series 4 с увеличенным безрамочным дисплеем, новые планшеты iPad Pro с Face ID, тонкими рамками и без домашней кнопки, доступную модель MacBook, новый Mac mini.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Источник
Apple
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone 2018

Комментарии

Материалы по теме

Apple представила iOS 12

4 июня

Apple сняла на iPhone три красивых видео о любви к футболу

6 июля

Новый смартфон Apple сравнили с iPhone X

4 июля

Рассекречены характеристики всех iPhone 2018

28 августа

Самый большой iPhone и дешёвый iPhone 2018 года и продемонстрировали на видео

15 августа

Трио следующих iPhone показали на видео

19 июня
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Состоялся анонс нового QWERTY-смартфона BlackBerry
Huawei показала смартфон Honor Magic 2 с выдвижной камерой
Состоялся международный запуск Honor Play

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 92
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 46