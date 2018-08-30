Apple назвала дату анонса следующих iPhone

Компания Apple разослала приглашения журналистам на своё следующее пресс-мероприятие. Оно назначено на 12 сентября 2018 года и пройдёт в в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater) в новом кампусе Apple.





На этом мероприятии ожидается анонс следующего поколения смартфонов, iPhone 9, iPhone X и X Plus. Также Apple может представить смарт-часы Apple Watch Series 4 с увеличенным безрамочным дисплеем, новые планшеты iPad Pro с Face ID, тонкими рамками и без домашней кнопки, доступную модель MacBook, новый Mac mini.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.