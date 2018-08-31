Motorola выпускает клонов iPhone на чистом Android

На выставке IFA 2018, которая проходит с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, представила смартфоны Motorola One и Motorola One Power. Оба смартфона получили безрамочный дизайн с вырезом в стиле iPhone X, двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Они работают на платформе Android One с чистым Android, без дополнительных оболочек.


Motorola One оснащается 5,9-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1520 x 720 пикселей) и соотношением сторон 19:9, основной камерой 13+2 Мп и фронтальной на 8 Мп.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч и поддерживает быструю зарядку TurboPower. Размеры составляют 149,9 х 72,2 х 7,9 мм, вес — 162 грамма.


Motorola One Power получил 6,2-дюймовым дисплей с разрешение Full HD+ (2246 х 1080 пикселей), основную камеру 16+2 и фронтальную на 12 Мп. Его основой стал Snapdragon 636, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Размеры составляют 155,8 х 75,9 х 9,98 мм, вес — 170 граммов.


Смартфоны работают под управлением Android 8.1 Oreo, но уже обещано обновление с Android 9 Pie.


Смартфон Motorola One поступит в продажу в ближайшие месяцы по цене 299 евро в Европе, Латинской Америке и Азиатско-тихоокеанского регионе. Выход Motorola One Power запланирован на октябрь, цена пока не объявлена.

Источник
Motorola
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