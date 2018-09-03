Самый безрамочный Xiaomi двигает камерами на видео

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось интересное видео, демонстрирующее работу выдвижного механизма в смартфоне Xiaomi Mi Mix 3, пока не представленного производителем официально.





Напомним, на прошлой неделе его живую фотографию опубликовал сам Ли Бин (Lin Bin), пообещав, что смартфон выйдет в октябре. Xiaomi Mi Mix 3 получил более тонкие рамки вокруг дисплея без «брови» и «подбородка». У модели Mi Mix 2 под дисплеем имеется довольно широкая полоса, где размещена фронтальная камера.

Камеры вынесены в выдвигающийся модуль, вроде того, что мы видели в Oppo Find X и Honor Magic 2. На фотографии его хорошо заметно, как и двойную камеру неизвестного пока разрешения.

Согласно более ранним утечкам, он оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением (2960 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18,5:9, выдвижной фронтальной камерой на 23 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.