Самый безрамочный Xiaomi двигает камерами на видео

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось интересное видео, демонстрирующее работу выдвижного механизма в смартфоне Xiaomi Mi Mix 3, пока не представленного производителем официально.


Напомним, на прошлой неделе его живую фотографию опубликовал сам Ли Бин (Lin Bin), пообещав, что смартфон выйдет в октябре. Xiaomi Mi Mix 3 получил более тонкие рамки вокруг дисплея без «брови» и «подбородка». У модели Mi Mix 2 под дисплеем имеется довольно широкая полоса, где размещена фронтальная камера.

Камеры вынесены в выдвигающийся модуль, вроде того, что мы видели в Oppo Find X и Honor Magic 2. На фотографии его хорошо заметно, как и двойную камеру неизвестного пока разрешения.

Согласно более ранним утечкам, он оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением (2960 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18,5:9, выдвижной фронтальной камерой на 23 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Mix 3

Комментарии

Материалы по теме

Xiaomi показала смартфон Redmi 6 Pro

21 июня

Xiaomi представила флагманский смартфон за $300

22 августа

Дебют Xiaomi Redmi 6 Pro: старая модель + экран с «чёлкой»

25 июня

Дизайн огромного Xiaomi Mi Max 3 полностью рассекречен

17 июля

Названа дата российского дебюта юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

27 июля

Объявлена дата начала продаж премиального Xiaomi Mi 8 Explorer

26 июля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Samsung готовит смартфон с четырьмя тыльными камерами
Новый флагман Xiaomi будет стоить 20 тысяч рублей
Apple отзывает часть iPhone из-за брака материнской платы

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 58
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49