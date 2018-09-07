Смартфон Nokia 9 с камерой-револьвером на живом фото

В сети появилась качественная фотография готовящегося к выпуску смартфона Nokia с необычной компоновкой основной камеры. Фото поделился профильный китайский ресурс ITHome.





На фото видна камера Zeiss с пятью объективами и светодиодной вспышкой, оформленная наподобие барабана револьвера. Также можно отметить в компоновке неизвестный сенсор, впрочем, это может быть и просто заглушка.

По предварительным данным, такую модель компания HMD Global может выпустить под названием Nokia 9. Модельный номер смартфона TA-1094.

Согласно более ранним утечкам, следующий флагман Nokia получит название Nokia 9, Nokia 10 или даже Nokia A1 Plus. Ему приписывают безрамочный дизайн без выреза в стиле iPhone X, 5,9-дюймовый OLED-экран с разрешением Quad HD, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и внушительный накопитель. Он может стать первым смартфоном Nokia со сканером отпечатков пальцев, интегрированным прямо в экран.

Также поговаривают, что смартфон получит сложную основную камеру с множеством модулей, организованных на задней панели наподобие барабана револьвера. Такая камера может быть создана совместно со стартапом Light. Примерная стоимость Nokia 9 составит 990 долларов США.