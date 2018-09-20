Смартфон-слайдер Lenovo Z5 Pro оказался огромным флагманом

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфона Lenovo Z5 Pro с выдвижным механизмом для камеры.







Точнее, экран сдвигается относительно основного модуля корпуса и открывает доступ к камере. В этом смартфон заметно отличается от Oppo Find X, в котором выдвигается модуль с камерами.







Ранее сообщалось, что Lenovo Z5 Pro окажется впечатляющим смартфоном среднего уровня. Согласно новым данным, это по характеристикам настоящий флагман.

Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем, занимающим 95% передней панели, и разрешением 2280 × 1440 пикселей, двойной основной камерой 20+16 Мп, топовым процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.