Смартфон-слайдер Lenovo Z5 Pro оказался огромным флагманом

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфона Lenovo Z5 Pro с выдвижным механизмом для камеры.



Точнее, экран сдвигается относительно основного модуля корпуса и открывает доступ к камере. В этом смартфон заметно отличается от Oppo Find X, в котором выдвигается модуль с камерами.



Ранее сообщалось, что Lenovo Z5 Pro окажется впечатляющим смартфоном среднего уровня. Согласно новым данным, это по характеристикам настоящий флагман.

Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем, занимающим 95% передней панели, и разрешением 2280 × 1440 пикселей, двойной основной камерой 20+16 Мп, топовым процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.

Источник
MySmartPrice
Теги
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