«Билайн» рассказал, чем покупатели iPhone отличаются от всех остальных

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») составил «портрет» российских пользователей iPhone на основе статистики по итогам первых 8 месяцев 2018 года.


Наибольший процент среди владельцев iPhone представляют мужчины – почти 52% от всех пользователей. По возрасту больше всех абонентов 25-44 лет – их доля составила более 61%. Наименьшее число пользователей смартфонов на базе iOS относится к категории старше 64 лет – 2,7%. При этом в прошлом году почти треть всех пользователей iOS в сети Билайн составляли абоненты в возрасте 55-64 года.

Больше всех пользователей iPhone в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде и Краснодаре. Самыми популярными моделями от Apple в 2018 году стали iPhone 5s, iPhone 6 и 7.

Владельцы iPhone X чаще других путешествуют за границу и по стране. В среднем 50% абонентов с iPhone X совершают поездки по стране за месяц, а за границу 25%. Кроме того, среди владельцев iPhone X больше всего автомобилистов – 50%.

Источник
Билайн
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