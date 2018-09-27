Особенности будущих флагманов Google показаны на пресс-рендерах и видео

В сети появилась новая подборка информации о готовящихся к выпуску смартфонах Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, пока не представленных производителем официально. Попавшими в их руки пресс-материалами поделилась команда ресурса MySmartPrice.


Рендеры и видео подтверждают, что смартфоны работают под управлением стокового Android 9 Pie прямо из коробке, включая новое управление на базе жестов по умолчанию.


Как и прошлогодние Pixel 2 и Pixel 2 XL, новые смартфоны получат функцию Active Edge, которая позволяет открыть голосовой помощник Google Assistant, сжав устройство. Также на сжатие можно назначить и другую функцию. Ещё одна аппаратная возможность — включение дисплея по нажатию и запуск камеры по двойному нажатию на кнопку включения. Двойной поворот кисти приведёт к переключению между фронтальной и тыльной камерами.


Компания Google планирует представить новые смартфоны Pixel на мероприятии 9 октября в Нью-Йорке. По предварительной информации, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне.


Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3 XL — 6,7-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.

Разрешение Pixel 3 XL составляет 1440 x 2960 пикселей при плотности пикселей 494 ppi. Также отмечаются камеры на 12 Мп и 8 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3430 мАч. Он получит свежайшую операционную систему Android 9.0 Pie прямо «из коробки».

Источник
MySmartPrice
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