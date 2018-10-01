СМИ врут: Xiaomi не запрещает менять китайские прошивки на европейские

Многочисленные новости о том, что Xiaomi якобы борется с перепрошивкой китайских смартфонов в международные версии, не соответствуют действительности — либо СМИ пытаются поднять себе посещаемость за счёт дезинформации, либо не проверяют факты перед тем, как донести информацию до читателей.

В панических известиях о запрете перепрошивки есть лишь доля правды — Xiaomi с китайской MIUI действительно не получится превратить в аналог европейской версии элементарным образом. Но, во-первых, перепрошивка по-прежнему возможна на любых моделях, а во-вторых, в сложностях смены ПО виноваты Google, а не Xiaomi.

Классические модели Xiaomi (до 2015 года выпуска включительно) допускали смену прошивки самым простым способом, который вообще бывает в серийных андроидофонах — пользователю было достаточно закачать желаемую прошивку на карту памяти, а потом в настройках системы указать на файл и ждать, пока смартфон полностью сменит ПО после двух перезагрузок.



Классический тип перепрошивки Xiaomi

Так было до тех пор, пока Xiaomi продавались преимущественно на внутреннем китайском рынке. Затем, в ноябре 2015 года, Google начал требовать от производителей блокировать загрузчик на всех смартфонах с установленным Google Play. Это было нужно для того, чтобы вирусы не имели технической возможности подменять фирменную прошивку на поддельную в момент перезагрузки, или глубоко внедряться в стандартную прошивку, чтобы перехватывать данные и воровать средства со счёта пользователя смартфонов.

Заблокированный загрузчик означает, что смартфоны могут обновляться только в рамках одной ветки прошивок — в Xiaomi эти ветки подразделяются на китайскую (без сервисов Google, с английским и китайскими языками) и глобальную (полный набор языков, Google-сервисы в комплекте). Если бы Xiaomi отказались принять требования Google, прошивки со штатно установленными приложениями Google вообще не существовали бы — поисковый гигант оставляет за собой возможность отзывать сертификацию для несговорчивых производителей, и оставлять их только с китайской (без Google) версией Android.

Именно поэтому попытка подставить глобальную прошивку в смартфон с китайской прошивкой и обновить её из настроек системы почти гарантированно приведёт к тому, что загрузчик не допустит смену ПО на инородное, а китайская прошивка будет повреждена из-за неудачной попытки обновления. После этого Redmi/Mi придётся либо нести в сервисный центр, либо долго восстанавливать неофициальными средствами.



Попытка установить глобальную прошивку на китайскую без разблокировки загрузчика гарантированно выведет смартфон из строя

Модели в «серой» рознице составляют немалую часть прибыли Xiaomi, поэтому компания пошла навстречу пользователям и разрешила официальную разблокировку загрузчика. Для этого пользователю нужно войти в учётную запись Xiaomi на китайской прошивке (с англоязычным интерфейсом, к примеру), а затем скачать с официального сайта программу для разблокировки загрузчика. Затем достаточно подключить смартфон к компьютеру, войти на программе в компьютере в ту же самую учётную запись Xiaomi, что и на смартфоне, чтобы подтвердить, что вы владелец, и дождаться завершения операции. После этого смартфон Xiaomi можно прошивать любой совместимой с конкретной моделью прошивкой — от официальных китайских и международных, до любительских с «пустым» Android или даже оболочками сторонних производителей.



В новых Xiaomi достаточно подключиться к ПК и войти в учётную запись Mi, чтобы разблокировать загрузчик для установки любой прошивки

Открыть загрузчик сегодня не только не стало сложнее, а даже проще — раньше было необходимо заполнять на китайском сайте Xiaomi заявку в формате «прошу снять блокировку загрузчика для учётной записи 12345 Mi .com, планирую устанавливать прошивку с русским языком», выжидать несколько дней одобрения заявки, и только после этого разблокировать смартфон.

Единственная сложность, которую могут испытать владельцы Xiaomi при перепрошивке новых моделей — сложности с возвратом на старую версию прошивки после обновления на новый Android. Дело в том, что после смены, к примеру, Android 6 на Android 8 изменяется не только прошивка как наполнение системы, но и инструменты, которые приводят её в действие. И адаптированный для запуска новых Android загрузчик больше не способен загружать устаревшие версии. Инструменты возврата на старые прошивки есть, но срабатывают они далеко не на всех моделях, и способны откатить далеко не каждую версию Android.



Процесс разблокировки загрузчика на смартфонах Xiaomi

Благо, продавцы в китайских магазинах понимают, что пользователи слабо разбираются в нюансах перепрошивки смартфонов и, чтобы уберечь себя от негативных отзывов покупателей, прошивают все Xiaomi для Европы и России на глобальную мультиязычную прошивку с Google Play. С такой прошивкой ввезенные обходными путями Xiaomi получают все функции официальных смартфонов в РФ и обновляются на новую версию Android одновременно с сертифицированными Евразийским союзом моделями.

На данный момент ни у одного производителя смартфонов с продажами вне Китая нет более простого алгоритма снятия ограничений, чем у Xiaomi. К примеру, Huawei предпринимал попытку запретить пользователям ставить глобальные прошивки взамен китайских, чтобы иметь возможность ставить цены на смартфоны вне Китая выше, чем на родном рынке, но отменил своё решение под давлением пользователей. Nokia разрешила устанавливать неофициальные прошивки всего несколько дней назад, но для этого требуется заполнить заявку, как это раньше было у Xiaomi, а затем пользователь лишается гарантии на смартфон. Аналогичная процедура понадобится и в случае со смартфонами Sony, а LG и Meizu, к примеру, принципиально не допускают разблокировку загрузчика на своих смартфонах.