LG обещает необычный смартфон со сгибающимся экраном

Компания LG Electronics тоже разрабатывает собственный складной смартфон с гибким дисплеем. Об этом рассказали представители корейского производителя журналистам ресурса AndroidHeadLines.





Разработка ведётся уже несколько лет. При этом LG делает основной акцент не на том, чтобы стать первой, кто выпустит в продажу складной смартфон, а на том, чтобы сделать что-то, что действительно требуется пользователям.

Проще говоря, LG не собирается выпускать такой смартфон просто «потому что может». Конечно, пока представители не раскрыли подробности о проекте.

В 2013 году LG выпустила смартфон LG G Flex с гибким POLED-экраном. Сам смартфон не гнулся, но был изогнутой формы, соответствующей естественному изгибу лица пользователя во время разговора. Теперь ожидается модель, которая сможет складываться вместе с дисплеем.