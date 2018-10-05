Смартфон Wileyfox Spark X можно купить дешевле 5,5 тысяч рублей

Британский бренд Wileyfox объявил о выпуске в России ультрабюджетного смартфона Wileyfox Spark X. По сравнению с прошлыми представителями линейки Spark, смартфон оснащен увеличенным дисплеем с диагональю 5,5 дюймов и аккумулятором объёмом 3000 мАч.


Разрешение дисплея составляет HD (1280 x 720 пикcелей). Также смартфон получил камеры на 13 и 8 Мп, четырехъядерный процессор MediaTek MT6735A, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSDHC объёмом до 64 ГБ.


Возможна работа двух SIM-карт, оба слота поддерживают стандарт LTE. Размеры составляют 154,35 x 78,6 x 8,75 мм, а вес — 162,9 грамма. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. В режиме непрерывного разговора смартфон работает до 10 часов, при непрерывном использовании 4G — до 5 часов.


Wileyfox Spark X доступен по рекомендованной розничной по цене 5 990 рублей за модель в черном цвете и 5 490 рублей за модель в белом корпусе. На смартфон распространяется один год гарантии от производителя. Сервисное и клиентское обслуживание осуществляется технической службой поддержки, а также в более чем 200 авторизированных сервисных центрах бренда Fly по всей России

Источник
Wileyfox
Теги
смартфон ANDROID Россия Wileyfox Wileyfox Spark X

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