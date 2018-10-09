Объявлена российская цена на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro

Компания ZTE сообщила о скором начале продаж в России флагманского смартфона Axon 9 Pro. Это безрамочная модель с двойной камерой и стереодинамиками.





Напомним, он был представлен к открытию выставки IFA 2018 в конце августа. Смартфон ожидался по слухам ещё ближе к началу года, но торговые санкции США сорвали планы производителя.

ZTE Axon 9 оснащается 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2248 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18,7:9, двойной основной камерой 12+20 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп с режимом распознавания лица. Сканер отпечатка пальца расположен на задней панели. Предусмотрена защита от влаги и пыли по стандарту IP68.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и от 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением не самой новой операционной системы Android 8.1 Oreo «из коробки». Интересная особенность модели — встроенная функция перевода в режиме реального времени с поддержкой 29 языков.

Поддерживаются Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 5.0, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает ёмкостью 4,000 мAч с возможностью беспроводной зарядки по стандарту Qi и поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+. Размеры составляют 156,5 x 74,5 x 7,9 мм.

Смартфон уже доступен для предварительного заказа в России в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Он начнёт продаваться с 22 октября по рекомендованной розничной цене 46990 рублей.