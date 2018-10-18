Honor выпустит флагманский смартфон совместной разработки с Tesla

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились появилась фотография коробки необычной версии готовящегося к выпуску смартфона Honor Magic 2, который пока не был представлен официально. Их опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.





На чёрной розничной коробке видны надписи Honor Magic 2 и Tesla. Это позволяет предположить, что компания Huawei готовит специальную версию смартфона совместно с автопроизводителем Tesla. Об отличиях от обычной версии пока неизвестно. Можно лишь предположить, то у неё будет больше памяти и высококлассная отделка, как у вариации Porsche Design смартфона Huawei Mate 20.

Напомним, Huawei уже показывала смартфон в конце августа выставке IFA 2018, но тогда подробности не раскрывались. Смартфон приходит на смену оригинальному Honor Magic, выпущенному в декабре 2016 года. Он полностью безрамочный и без выреза дисплея в стиле iPhone X. Камеры расположены в модуле, который открывается при сдвиге дисплея.

Аппаратной основой смартфона топовый процессор HiSilicon Kirin 980 с продвинутыми функциями искусственного интеллекта. Также ожидается мощное зарядное устройство на 40 Вт, которое обеспечит очень быструю подзарядку.

Презентация Honor Magic 2 состоится 31 октября, на две недели позднее анонса флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20.