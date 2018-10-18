Honor выпустит флагманский смартфон совместной разработки с Tesla

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились появилась фотография коробки необычной версии готовящегося к выпуску смартфона Honor Magic 2, который пока не был представлен официально. Их опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.


На чёрной розничной коробке видны надписи Honor Magic 2 и Tesla. Это позволяет предположить, что компания Huawei готовит специальную версию смартфона совместно с автопроизводителем Tesla. Об отличиях от обычной версии пока неизвестно. Можно лишь предположить, то у неё будет больше памяти и высококлассная отделка, как у вариации Porsche Design смартфона Huawei Mate 20.

Напомним, Huawei уже показывала смартфон в конце августа выставке IFA 2018, но тогда подробности не раскрывались. Смартфон приходит на смену оригинальному Honor Magic, выпущенному в декабре 2016 года. Он полностью безрамочный и без выреза дисплея в стиле iPhone X. Камеры расположены в модуле, который открывается при сдвиге дисплея.

Аппаратной основой смартфона топовый процессор HiSilicon Kirin 980 с продвинутыми функциями искусственного интеллекта. Также ожидается мощное зарядное устройство на 40 Вт, которое обеспечит очень быструю подзарядку.

Презентация Honor Magic 2 состоится 31 октября, на две недели позднее анонса флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20.

Источник
SlashLeaks
Теги
смартфон ANDROID Huawei Tesla Honor Magic 2

Комментарии

Материалы по теме

Huawei представила огромный флагман Honor с двойным турбо-ускорением

31 июля

Объявлена российская цена первого «пугающего» смартфона Huawei

1 августа

Объявлена цена мощного Huawei Nova 3

18 июля

Объявлены российские цены на Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

17 октября

Объявлены российские цены на мощный большой бюджетник Honor 8X

10 октября

Флагманские смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro представлены официально

16 октября
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Apple назвала дату анонса новых iPad и Mac
Xiaomi объявила дату анонса игрового флагманского смартфона
Эксперты оценили возможности камеры LG G7 ThinQ с искусственным интеллектом

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 107
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 95
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 84
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 50