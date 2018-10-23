Объявлена российская цена на Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Компания Xiaomi начала приём предварительных заказов на смартфон Redmi Note 6 Pro в России. Это недорогая модель в металлическом корпусе, с четырьмя камерами и функциями искусственного интеллекта.


Он оснащается 6,26-дюймовым дисплеем с вырезом в стиле iPhone X с разрешением Full HD+ (2246 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двумя двойными камерами — основной 12+5 Мп и фронтальной 20+2 Мп. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 636. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.


Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9. Размеры составляют 157,9 х 76,3 х 8,2 мм, а вес — 176 граммов.

Для предзаказа доступна чёрная версия Xiaomi Redmi Note 6 Pro 3+32 ГБ за 17 990 рублей. Старт продаж запланирован на 25 октября 2018 года.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Redmi Note 6 Pro

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