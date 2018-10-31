Флагманский смартфон-слайдер Honor Magic 2 с шестью камерами представлен официально

Компания Huawei на пресс-мероприятии в Китае представила свой новый флагманский смартфон в новом форм-факторе слайдера — Honor Magic 2. Он приходит на смену модели Honor Magic, вышедшей в 2016 году.







Предшественник в своё время позиционировался производителем как первый смартфон на базе системы искусственного интеллекта. Honor Magic 2 продвинулся в этом плане намного дальше. Он получил фирменный голосовой помощник Yoyo и базируется на процессоре Kirin 980 с продвинутыми возможностями для искусственного интеллекта.





Смартфон оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с тонкими рамками и без вырезов разрешением Full HD+(2340 х 1080 пикселей). Производитель заявил, что экран занимает почти 100% передней панели, на деле небольшие рамки, конечно, есть.

Сдвинув экран вниз пользователь получает доступ к фронтальной камере и сенсорам. Сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей, используется оптический датчик. Тыльная тройная камера имеет разрешение 16+24+16 Мп. Фронтальная камера тоже тройная на 16+2+2 Мп.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч и поддерживается быструю зарядку SuperCharge на 40 Вт. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0. Размеры составляют 157,32 х 75,13 х 8,3 мм, а вес — 206 граммов.

Приём предварительных заказов в Китае стартует сегодня и продлится до 5 ноября, продажи начнутся 6 ноября 2018 года. Honor Magic 2 предлагается в четырёх версиях: 6+128 ГБ за 545 долларов, 8+128 ГБ за 616 долларов, 8+256 ГБ за 688 долларов, а также специальном издании 8+512 ГБ за 832 доллара США.