Рассекречены характеристики фирменного смартфона Яндекса

Мы уже писали, что компания Яндекс готовится к выпуску собственного фирменного смартфона под названием Яндекс.Телефон. Новыми подробностями поделился российский журналист и аналитик Эльдар Муртазин.


Источник опубликовал в своём аккаунте Twitter фотографию розничной коробки смартфона, на которой указаны некоторые технические характеристики. Муртазин отметил, что «цена сильно смущает» и выразил сомнение в успешности будущей новинки.

Смартфон с модельным номером YNDX-000SB оснащается 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также модулем NFC для бесконтактных платежей.

Согласно более ранним утечкам, Яндекс.Телефон получит тесную интеграцию с фирменным голосовым помощником «Алиса», а цена составит от 17 до 20 тысяч рублей.

Источник
Эльдар Муртазин
Теги
смартфон ANDROID Россия Яндекс Яндекс.Телефон

Комментарии

Материалы по теме

Alcatel открыл продажи безрамочника с большим аккумулятором в России

20 августа

Samsung Galaxy Note 9 уже можно купить в России

31 августа

Безрамочный Oppo A5 с ёмким аккумулятором оценен дешевле 17 тысяч рублей

26 сентября

Недорогой смартфон-долгожитель Nokia 2.1 поступил в продажу

13 августа

Объявлена дата начала продаж флагмана Oppo с выдвижными камерами в России

5 сентября

Объявлена российская цена Sony Xperia XZ3

20 сентября
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
LG готовит мощный смартфон среднего класса
Названы первые смартфоны Samsung с вырезом в экранах
Huawei досрочно выпустит новый флагманский процессор с 5G

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 109
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 97
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 59
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 52
7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон 49