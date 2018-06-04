Самый быстрый смартфон в мире, мечта любителя игр. Предварительный обзор ASUS ROG Phone

На фоне современных гламурных флагманов новый смартфон ASUS выглядит, как дембель разведвойск рядом с московскими хипстерами неопределённой ориентации. Зверски мощная модель с лучшей среди всех конкурентов адаптацией для игр. Но захотите ли вы себе «гоночную машину» на каждый день?

Когда поползли слухи, что ASUS покажет новый смартфон на «домашней» для себя тайваньской выставке Computex, никто не предполагал, что это будет мобильник совсем «из другой оперы» — не очередной номерной ZenFone 5 Max/Zoom/Ultra/Deluxe, а единственный в своём роде игровой мобильник Асус за всю историю компании.

«Какого лешего, зачем?», — спросите вы? Из наших краёв это и вправду неочевидно, но реальность заключается в том, что в Китае, на крупнейшем рынке для продажи смартфонов, 95% интернет-пользователей выходят в интернет со смартфонов, и половина из них с ума сходит по онлайн-играм в Android.

А для того, чтобы не просто как-нибудь играть, а гарантированно «нагибать» противников в онлайн-играх, нужна не рядовая «сенсорная лопата», а что-то более-менее приспособленное для постоянной нагрузки одновременно на ядра процессора и встроенную графику — с ёмким аккумулятором и запасом мощности, как минимум, и удобным управлением, как на геймпадах PlayStation/Xbox, как максимум. Вот поэтому китайские производители и плодят специализированные игровые мобильники Razer Phone, Xiaomi Black Shark, Nubia Red Magic, из популярных, и всякие «кому махину с мощным процессором MediaTek на развес?» из числа молодых брендов на Aliexpress.



ASUS ROG Phone

Среди всей этой братии игровой ASUS уже сейчас самый крутой по характеристикам, но история провала игрового смартфона Acer Predator 6 учит нас, что для таких смартфонов мощный процессор и «пацанский» дизайн – это не главное, а старая добрая Sony Xperia Play и более старая Nokia N-Gage доказали, что непохожие на смартфон «джойстики с возможностью звонить» тоже популярностью не пользуются. Представители ASUS в ответ на эти примеры по-восточному загадочно улыбаются и говорят: «Мы в курсе ошибок предыдущих разработчиков игровых смартфонов». Но у них-то работа такая — хвалить свои мобильники, а у нас целый Aliexpress + российская розница в распоряжении с мобильниками на любой вкус. Поэтому сейчас мы разберёмся, насколько хорош ROG Phone в амплуа игрового смартфона, и каков он в сравнении с любым другим мощным флагманом 2018 года.

«Злой», не похожий ни на кого дизайн

Как это ни удивительно для игрового смартфона, корпус у ROG Phone всё-таки стеклянный с металлической «бронепластиной» рядом с прорезями системы охлаждения. Да, это не динамики, как могло показаться на первый взгляд — динамики расположены на лицевой панели сверху и снизу дисплея для нормальной стереобазы. Между прочим, редкий вид — почти во всех современных смартфонах один из динамиков «поёт» в сторону из нижней грани корпуса, а второй динамик (разговорный в роли стереодинамика) выдаёт звук в сторону владельца смартфона.



ASUS ROG Phone

По периметру корпуса проходит выпуклый матовый стальной каркас, как в ZenFone 5. Выглядит внушительно, хотя дизайн «батяня-комбат» кому-то очень нравится, а кого-то очень смутит.

Из-за огромного количества плоскостей и переходов в дизайне кажется, что смартфон крупнее, чем он есть на самом деле. На самом же деле он со своими 6 дюймами дисплея 18:9 почти равен по размерам относительно компактному «китайцу» Huawei P20 Pro при том, что ASUS не просто запихнул в смартфон 4000 мАч, а переделал корпус специально под игровые задачи.



Брутальный, но всё ещё стеклянный корпус

По большому счёту, кроме знакомой по Зенфонам металлической рамы, ничего общего у ROG Phone в дизайне с остальными смартфонами ASUS нет — смартфон получился «бодрым» на вид, клавиши расположены удобно, отдельный разъём для наушников на месте, логотип сзади подсвечивается, как на дорогих ноутбуках (цвет и интенсивность можно настраивать) и даже камера не выступает над корпусом, как во многих мобильниках 2018 года. Стереодинамики очень крутые — кто его знает, как играют музыку (на тестовых смартфонов её не было, если не считать рингтонов), но в играх и видеороликах играют громче и детализированнее, чем динамики в Samsung Galaxy S9+ или Huawei P20 Pro, например.

А ещё инженеры гордятся тем, что подключать Power Bank к смартфону во время игр можно снизу, а не сбоку — кабель зарядного устройства не будет мешать удерживать смартфон горизонтально во время игры. И, наконец, на правой грани корпуса есть сенсорные клавиши, на которые можно запрограммировать игровые клавиши, чтобы не раскорячиваться четырьмя пальцами по экрану во время игры. Наконец, ROG Phone получил продвинутый вибромотор, гораздо более мощный, чем в «гражданских» смартфонах.



Порты зарядки там, где они не мешают играть, переназначение экранных клавиш на новое место

Недостатки тоже есть — во-первых, сканер отпечатков в виде горизонтальной полосы на задней крышке. Его чёрта с два нащупаешь, а когда нащупаешь — огорчишься, потому что сканер узкий, скользкий и покрыт каким-то дешёвым пластиком, почти «клеенкой».

Во-вторых, парочка совмещенных разъёмов USB-C на левой грани (для подключения игровых «наворотов») ничем не прикрыта — в итоге на левой грани смартфона наблюдаем щель шириной с пару карт microSD. Карты microSD, кстати, тоже подключать некуда — только выбирать из встроенной памяти объёмом 128 или 512 (о боги!) Гбайт.



Сдвоенные порты USB-C на левой грани ничем не прикрыты

И, наконец, водозащиты в смартфоне тоже нет — не бог весть какая необходимость с учётом узкой специализации смартфона, но мы-то уже привыкли, что её «заворачивают» в дорогостоящие модели мобильников уже пару лет.

Отборные процессоры по спецзаказу

Если наружность ROG Phone можно критиковать как слишком «подростковую», то с технической точки зрения новый тайваньский флагман — праздник для любителей агрессивно быстрых мобильников. Для своей «супермодели» ASUS заказывает только спецверсии Snapdragon 845, способные работать на повышенных частотах.



ASUS ROG Phone - самый быстрый смартфон в любых бенчмарках

Повышенных — это когда блок из ответственных за игры и высокую нагрузку ядер Kryo 385 Gold «раскочегаривают» со штатных 2.7 ГГц до 2.93 ГГц. Конечно, порядка 9% прироста мощности — не такой дикий заводской разгон, как это бывает в настольных компьютерах, но, во-первых, даже этого достаточно, чтобы ROG Phone стал самым быстрым смартфоном в мире, во-вторых, ASUS заставляет процессоры работать быстро во времена, когда Samsung и Xiaomi искусственно замедляют начинку в своих мобильниках, а в-третьих, тайваньцы гарантируют, что Snapdragon 845 в их смартфоне способен удерживать 2.93 ГГц не только пару минут в бенчмарках, но и продолжительное время в играх, без падения производительности. Для игр любой тяжести (в том числе, «инородных» для Android) не в ущерб работе Андроида и запущенным приложениям в мобильник запихнули «ноутбучный» объём оперативной памяти — 8 Гбайт.



Система охлаждения ASUS ROG Phone

Ради этой задачи инженеры смастерили многослойную систему охлаждения с испарительной камерой, медного теплоотвода и охлаждающей пластины из углеволокна. Наконец, для любителей играть под солнечными лучами или на пляже ROG выпустили дополнительную охлаждающую пластину — чтобы процессор не перегревался, даже когда солнце нагревает корпус смартфона.

ASUS настолько проникнулись борьбой с троттлингом (снижением мощности процессора из-за перегрева), что заставили тепло от разогревающегося от быстрой зарядки аккумулятора рассеиваться и никак не влиять на производительность, если вы будете «шпарить» в онлайн-игру и ускоренно заряжать смартфон от розетки. Кстати, ROG Phone поддерживает не только стандартный Qualcomm Quick Charge 3.0, но и фирменный стандарт ASUS Hypercharge, с которым мобильник пополняет заряд в 4000 мАч-аккумуляторе на 60% за полчаса. Это очень круто — для сравнения, Google Pixel мусолит свои несчастные 2700 мАч с 0% до 100% целый 1 час 40 минут.



Фирменная зарядка ASUS Hypercharge заряжает быстрее, чем Qualcomm Quick Charge 3.0

И даже дисплей в игровом смартфоне ASUS очень крут — HDR AMOLED с рекордным (по меркам смартфонов) временем отклика 1 мс и высокой частотой обновления 90 Гц. Что всё это даёт? Ускоренную реакцию экрана на изменения картинки, которую ему отправляет система. Если вам всё равно не понятно, о чём речь, проедьтесь на велосипеде в трезвом состоянии, а потом выпейте 200 грамм народного русского напитка и попробуйте проехать снова. Во втором случае у вас ухудшится «время отклика», даже если вы на рефлексах продолжите контролировать езду и внешне проедетесь без проблем. Короче говоря, можно играть и с медлительным экраном, но с быстрым обновлением картинки кажется, будто игра «вообще летает» и реагирует на нажатия ещё быстрее, чем обычно.



Самый крутой дисплей в смартфонах по сочетанию частоты и скорости отклика

Улучшайзеры

Все они подключаются к сдвоенному USB-C на левой грани, и вставкой для улучшенного охлаждения (выше по тексту) дело не ограничивается: ASUS ROG Phone можно заставить работать в режиме настольного компьютера (Mobile Desktop Dock), соорудить из него полноценную мобильную консоль наподобие PSP или Nintendo + передачу видеосигнала по Wi-Fi на скорости до 4.6 Гбит/с (Gamevice & WiGig Dock) или превратить игровой мобильник в геймерский ноутбук со вторым экраном взамен клавиатуры (Twinview Dock). В первом случае вы получаете док-станцию с HDMI и Displayport для телевизора, несколькими USB для клавиатур-мышей и кард-ридером. С таким комплектом можно работать, а лучше «рубиться» в GTA, PUBG и другие игры не хуже, чем это делают владельцы настольных ПК.



Док-станция для превращения ASUS ROG Phone в настольный ПК

С док-станцией-геймпадом вы можете играть на смартфоне в дороге не хуже, чем играли бы с клавиатурой и мышью + появится возможность без боли и страданий играть в игры с Sony PlayStation, Sega Mega Drive, Dendy или что угодно, что «вытянет» Snapdragon 845 с удобным управлением.



Несколько гигабит в секунду по Wi-Fi + геймпад



Док-станция-геймпад с возможностью стримить видео на мониторы

А док-станцию с дополнительным экраном просто удобно держать, при этом доп.экран можно посвятить либо игровому чату, либо контролю стрима (чего вы улыбаетесь? Сейчас хватает любителей следить за сражениями с мобильника в трансляциях). Можно и просто вывести на экран дополнительные элементы игры — в PUBG, к примеру, на втором экране можно держать карту, чтобы не переключаться на неё с основного.



Док-станция с дополнительным дисплеем



Дополнительный дисплей можно использовать для игровой информации в PUBG

Камеры «на сдачу»

О качестве и технических характеристиках камеры ASUS стараются не говорить — не для этого, мол, смартфон сконструирован, да и вообще, отладка алгоритмов ещё не закончена и к началу продаж качество съёмки вырастет. Но, если с автономностью при 4000 мАч + AMOLED и экономичном Snapdragon 845 всё круто, с производительностью — запредельно круто, и даже по звуку/дисплею ROG Phone один из лучших, то по камерам он явно отстаёт от флагманов «общего назначения» стоимостью от 50 тысяч рублей и дороже.



Пример фото на фронтальную камеру ASUS ROG Phone

Камеры в ROG Phone перекочевали из обычного ASUS ZenFone 5 (27 тысяч рублей), что неплохо, но не дотягивает по уровню даже до Huawei P20, например.

Никакой трагедии, конечно — эти ваши Redmi Note 5, Honor 9 и Galaxy A8 даже до такого уровня не дотягивают, только вот ROG Phone как минимум вдвое дороже этих моделей, но фотографирует, увы, не в разы лучше.



Пример фото на тыловую камеру ASUS ROG Phone

Самый быстрый, самый оригинальный

«Вы и вправду думаете, что ROG Phone станет массовым флагманом с большими тиражами?», — спрашиваю у ребят из ASUS. «Смотря с чем сравнивать. Но покупать его будут, потому что с Republic Of Gamers мы делали рекордно быстрые и очень надёжные игровые ноутбуки, а теперь сделали рекордно быстрый смартфон. Такого сочетания отборного железа, умеренных габаритов и поддержки софтом и аксессуарами нет ни у кого — какой ещё смартфон будет настолько удобен, если ты хочешь максимальной отдачи от игр на мобильной платформе?», — отвечают асусовцы… и я теряюсь с ответом.



Все аксессуары ASUS ROG Phone

Мне, конечно, симпатичен подход Motorola с их модулем-геймпадом для Z и Z Play-серии, но старая Moto Z даже с дополнительным аккумулятором не станет по-настоящему выносливой в играх, а Z2 Play (ничего круче пока у Moto нет) даже вполовину не такая крутая по процессорно-графической части, как ROG Phone. О таких «мелочах», как менее качественные динамики или унылый дисплей, даже не говорим.

Xiaomi Black Shark — ни рыба, ни мясо. Быстрый, но процессор без разгона, IPS дисплей кушает больше, чем AMOLED, и под лучами солнца вглядываться в игры на нём сложнее. Памяти мало (64 Гбайт в стартовой версии — это для игрового смартфона срамота). Отдельного разъёма для наушников нет, камеры даже чуть хуже, вес запредельный, подключаемый геймпад неполноценный и для большинства игр бесполезен.

Razer Phone — неоправданно дорогая экзотика, которая в 2018 году ещё и не самая быстрая.

Поэтому в лиге «самый быстрый смартфон» и «лучший игровой смартфон» ASUS ROG Phone действительно вне конкуренции. Единственное его слабое место — камеры уровня мобильников среднего класса при том, что цена у «рогфона» очень даже флагманская.

С инженерной же точки зрения смартфон отличный, и если вы совсем не инстаграмер, но любитель мощных смартфонов и мастер раздавать фраги в сетевых играх, лучшего сочетания по качеству экрана/звука/быстродействия/автономности вы сегодня не найдёте найти даже во флагманских смартфонах. Ну что ж, да здравствуют геймеры и их «Республика», которая подарила нам смартфон, отличающийся от клонов Айфона с «чёлкой» и сомнительным искусственным интеллектом.

Характеристики

ASUS ROG Phone Операционная система Android 8 Oreo Экран 6,”, 2160x1080, 18:9, AMOLED, частота 90 Гц, время отклика 1 мс Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo 385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo 385 Gold 2,96 ГГц) Графика Adreno 630 Оперативная память 8 ГБ Постоянная память 128/512 ГБ Связь 4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ad), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры тыловая: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, тыловая дополнительная: 8 Мп, с автофокусом, широкоформатная фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 4000 мАч, несъемный Размеры 158.8x76.2x8.6 мм Масса 200 г Цена (предварительная информация) 50/60 тысяч рублей