Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч

8.2 /10 Оценка по версии Ferra

ASUS Zenfone Max Pro M1 Плюсы Низкая цена

Огромный аккумулятор

Самый мощный процессор среди бюджетных смартфонов

Отдельный слот для microSD

Есть NFC (Google Pay) Минусы Невыразительный дизайн

Посредственная тыловая камера

Не самый сообразительный сенсор отпечатка пальцев

Есть вещи, которые уже не удивляют: привычка правительства всё время что-нибудь запрещать, неприлично дорогие iPhone, мощные процессоры в китайских смартфонах. А есть такие, которых не ждёшь. Например, того, что ASUS махнёт рукой на «престиж мундира» и начнёт колотить Xiaomi прямо на их территории, в бюджетных смартфонах. Но именно так и случилось — Zenfone Max Pro M1 сходу стал самым мощным смартфоном с большим аккумулятором, да ещё и одним из самых дешёвых. Нет ли здесь подвоха, и как этот выскочка выглядит в сравнении нынешним с «царём горы», Xiaomi?

Оглавление

ASUS Zenfone Max Pro M1 Операционная система Android 8.1 Oreo Экран 5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 636, 8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц) Графика Adreno 509 Оперативная память 4 ГБ Накопитель 64 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 13 Мп & 5 Мп диафрагма: f/2.2 & f/2.4 размер пикселя: 1,12 мкм & 1,12 мкм качество видео: до 4096x2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.2 размер пикселя: 1 мкм качество видео: до 720p Аккумулятор 5000 мАч, несъемный Размеры 159x76x8.5 мм Масса 180 г Ориентировочная цена 16 000 рублей

Давно нам не попадали в руки настолько «вкусные» смартфоны по соотношению цены и характеристик. Чаще всего в пределах 15 тысяч рублей в оф.рознице встречается что-то наподобие Alcatel 5, который внешне неплох, но в подробностях «рассыпается» на огромное количество минусов. А вот ASUS явным образом метит прямо в самое сердце короля недорогих смартфонов — Xiaomi Redmi Note 5, потому что их характеристики и удивительным образом совпадают, а цена у ASUS даже ниже. Потому что аттракцион невиданной щедрости в официальном магазине Xiaomi закончился, и мы снова можем наблюдать Note 5 3/32 за 18 тысяч, или 4/64 за 20 тысяч. А на Ali вообще всё по-другому, поэтому смотрим на официальные цены в РФ и удивляемся, как так получилось, что ASUS с более ёмким аккумулятором, NFC и таким же процессором оказался дешевле, чем антикризисный Xiaomi, на 4 тысячи. Это редкое явление, тобы А-бренд так открыто демпинговал, поэтому мы попросту не могли пройти мимо. Хотя и без этой подоплёки ASUS Zenfone Max Pro M1 заслуживает внимания. И вот почему.

Дизайн



ASUS Zenfone Max Pro M1

Правда, этого внимания Max Pro M1 удостоится уж точно не за «красивые глаза», потому что выглядит он обычно и ничем не примечательно. Но современно: защитное стекло во всю лицевую панель смартфона, чуть уменьшенные рамки за счёт дисплея 18:9. Камеры, динамики и сканер отпечатков там, где им полагается быть. Правда, чуть ниже экрана легко могли бы поместиться сенсорные клавиши управления Android (как это было в ZenFone 4 Max), но по идеологическим причинам ASUS от них не отказался. Иначе как же рекламировать «полноэкранность и безрамочность»?



ASUS Zenfone Max Pro M1

Боковые рамки металлические, матовые и закруглённые, поэтому ZenFone не выскальзывает из руки, да и со стола его взять тоже не сложно. Задняя панель тоже металлическая, с тоскливыми пластиковыми вставками, очевидно, для лучшей передачи радиосигнала. На задней панели есть круглый сканер отпечатка пальца и вертикально расположенная сдвоенная камера. Немного похоже на дизайн iPhone X, но у ASUS камеры хотя бы не выступают над корпусом.

Корпус компактный и удобный, но уж очень скучный

Удобно, но скучно. Xiaomi Redmi Note 5 тоже мастер пародировать Айфоны, но выглядит немного бодрее.



ASUS Zenfone Max Pro M1

Прежде, чем вы начнёте считать, что у Max Pro M1 заурядный корпус, задумайтесь вот о чём: этот ASUS — самый выносливый бюджетный смартфон современности! Или самый крутой смартфон-долгожитель, как вам будет угодно. Потому что в 8.5 мм толщины корпуса он несёт 5000 мАч в аккумуляторе, лучший из возможных бюджетный процессор и экран Full HD. Больше никто среди всех производителей смартфонов в мире не предлагает ничего подобного! Малоизвестные китайские вендоры впаривают прожорливые и ненадёжные махины с древними процессорами MediaTek и тусклыми экранами, всемирно известные производители уже пару лет не выпускают смартфоны с 4500 мАч и больше. Исключение, разве что, Xiaomi Mi Max 2 с 5300 мАч, только он со своими 6.4 дюймами ближе к планшетам, чем к смартфонам. А ZenFone Max Pro M1 с 5000 мАч при высоте и толщине, как у Samsung Galaxy S9+ (3500 мАч) — последний в своём роде.

И тем более приятно, что ему не только не ампутировали отдельный разъём для наушников по новой идиотской моде, но и нашли внутри место для полноценного (а не гибридного) слота на две SIM-карты и microSD.



ASUS Zenfone Max Pro M1

На выбор есть два цвета корпуса — любимый тайваньцами тёмно-синий, который ASUS активно предлагает даже в ноутбуках, и серебристый. Лучше выбирать второй, потому что, если ноутбуки тёмно-синий идёт делает солидными и красивыми, то недорогие смартфоны ASUS в этом оттенке смотрятся очень невыразительно.



ASUS Zenfone Max Pro M1

Дисплей и звук

Как и многие новинки этого года, ASUS Zenfone Max Pro M1 получил огромный дисплей — 5.99 дюйма. Но с соотношением сторон сторон 18 к 9 и узкими гранями, корпус получился не слишком большим, размером с 5.5-дюймовый iPhone 8 Plus. Правда, управлять одной рукой мобильником с такой диагональю всё равно нелегко.



ASUS Zenfone Max Pro M1

Экран отображает 2160x1080 точек. Больше в этой ценовой категории не бывает, зато бывает меньше, в основном у Samsung. По яркости всё неплохо, её чуть более 400 кд/м2. Летом в солнечный день хотелось бы больше, но и этого почти всегда хватает. Правда, дисплей в Xiaomi Redmi 5 Plus/Redmi Note 5 выигрывает и по яркости, и по контрастности. А в Nokia 5 яркость выше, но контрастность ниже. И только Xperia L2 стабильно отстаёт по обеим дисциплинам.

Не самый яркий экран, но с качеством картинки и звука из динамика всё неплохо

Цветопередача не идеальная, но по меркам бюджетного класса вполне хороша — ни ядовитой синевы, ни перенасыщенных цветов, всё очень культурно.

Результаты теста дисплея ASUS Zenfone Max Pro M1 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 400/5 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1300:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже) >100% DeltaE (меньше = лучше) 3,54 Гамма (идеальная — 2,2) 2 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7900

Динамик громкой связи один, зато 5-магнитный и расположен на нижней грани. Очень громкий (если вы не прикроете отверстия ладонью, когда будете держать смартфон горизонтально и смотреть видео), более-менее качественный.

Стандартный разъём для наушников у ASUS Zenfone Max Pro M1 позволяет слушать музыку без переходников и необходимости выбирать между подзарядкой и, непосредственно, музыкой. ASUS говорят, что в смартфоне используется отдельный усилитель NXP, и по запасу громкости это заметно. А вот отдельных настроек звучания нет (чистый Android же!), но в наших тестовых наушниках Sony WH-1000XM аудиотракт ничем не разочаровал — обычный среднестатистический звук смартфона с процессором Snapdragon.

Камеры



ASUS Zenfone Max Pro M1

Даже Xiaomi со временем поняла, что нельзя бесконечно долго выезжать за счёт одних только процессоров, при этом делая камеры спустя рукава. Ведь в большинстве случаев, если вы не увлечённый фотограф, единственная камера у вас под рукой — камера вашего смартфона. Но, как вы сами понимаете, не бывает идеальных смартфонов в бюджетной категории. Например, на Alcatel 5 за почти те же деньги хоть и приятно фотографировать и вдвойне приятно делиться снимками, но вот его процессор — это допотопный паровой двигатель под капотом современного автомобиля. С Zenfone Max Pro M1 ровно наоборот — компромиссом стала камера.

Этот ASUS получил две задние камеры, объединёные в один модуль. Светосила у них не на высоте, зато смартфон умеет размывать фон (лучше бы было наоборот, с хорошей оптикой в одной-единственной камере снимки были бы лучше). С одной стороны, когда вы делаете фото, Max Pro не задумывается так сильно, как Alcatel 5. С другой — редко делает по-настоящему качественные фотографии даже при хорошем освещении.

С камерой нужно «воевать» за фото нормального качества. И чаще всего вы проигрываете в этой войне



Пример снимка на тыловую камеру ASUS Zenfone Max Pro M1 (кликни, чтобы увидеть остальные фотографии)

Во-первых, есть проблема с диапазоном — полутона камера схватывает плохо, снимок либо очень светлый, либо очень тёмный. Есть специальный режим HDR, но пока что он только портит снимки — занижает экспозицию (яркость) так, что цвета улучшаются, а кадр становится неприемлемо тёмным. Причём регулировать эту яркость руками в режиме HDR нельзя. Да и даже в авто-режиме, в котором многие смартфоны предлагают прямо на лету подправлять экспозицию, в Max Pro M1 такой опции под рукой нет (камера-то не асусовская, а стандартная для пустого Android) — нужно открывать настройки и выставлять всё там. Более того, настроек тоже очень мало. Конечно, в меню есть несколько режимов вроде съёмки в сумерках, съёмки цветов, быстро движущихся объектов и т.д., а вот банальной регулировки выдержки нет. Есть пункт с названием «Выдержка», но за ним скрывается регулировка экспозиции.

Стоит вам зайти в помещение, либо просто дождаться лёгких сумерек, как красиво запечатлеть момент становится настоящим подвигом. Светосила плохая, оптической стабилизации нет, поэтому снимки при освещении чуть хуже идеального получаются смазанными. Попытки не дышать и замереть помогают слабо. А те детали на снимке, что не смазались, всё равно получаются нечёткими из-за работы «шумодава». Примеры вы можете увидеть в галерее фотографий.



Пример снимка на тыловую камеру ASUS Zenfone Max Pro M1 (кликни, чтобы увидеть остальные фотографии)

Попытки снимать вечером или ночью усугубляют все эти проблемы. Несмазанный снимок получить невозможно. С фонарями или тёмными участками улицы в кадре фото снимать бессмысленно. Потому что фонари получаются пересвеченными, а тёмные участки превращаются в кромешно чёрные. На этом фоне две плохие тыловые камеры вместо одной кажутся насмешкой. Даже Redmi 5 Plus при всём количестве вопросов к нему по качеству съёмки заметно впереди.



Пример снимка на фронтальную камеру ASUS Zenfone Max Pro M1 (кликни, чтобы увидеть остальные снимки)

Фронтальная камера на фоне тыловой снимает стабильнее. Правда, тоже далеко от идеала — снимки получаются блеклыми, небо превращается в одно белое пятно — но зато с лицом хотя бы всё в порядке. Для инстаграма в самый раз.

Как ни странно, видео ASUS Zenfone Max Pro M1 снимает хорошо, по крайней мере, днём. Правда, ему недостаёт хотя бы программной стабилизации, как у Xiaomi Redmi Note 5. Ночью картинка получается довольно рыхлой, но хотя бы не притормаживает — спасибо бодрому процессору. Благодаря нему же максимальное разрешение видео аж 4096x2160 точек.

Железо, интерфейс и производительность

Мы наконец добрались до изюминки этого смартфона. Ради которой ASUS Zenfone Max Pro M1 стоит пристально рассматривать в качестве покупки. В первую очередь, это чип Snapdragon 636 — самый мощный комплекс из процессора и игровой графики, который только можно встретить в новых смартфонах дешевле 20 тысяч рублей, да и то только в Xiaomi Redmi Note 5 Pro.

Чтобы вы понимали, 636-й также стоит в одном из самых крутых смартфонов ASUS, а именно в недавно появившемся ASUS ZenFone 5, который на момент написания статьи стоит 28 000 рублей. Настолько шустрый процессор при огромном аккумуляторе означает, что Max Pro M1 идеален для любителей игр на мобильнике даже с небольшим бюджетом на покупку телефона. Не говоря уже о том, что наш ASUS и с приложениями работает гораздо быстрее подавляющего большинства бюджетников.



ASUS Zenfone Max Pro M1 в Antutu Benchmark 7

При этом ASUS не поскупился и на память. Её в смартфоне сразу 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной. Плюс, напоминаю, есть отдельный слот для карт microSD. В общем, что касается железа, то Zenfone Max Pro M1 один из лучших за свои деньги. И, как бюджетник, устареет очень нескоро. Также есть модели с 6/64 и 3/32 ГБ памяти.

Супер-быстрый, супер-выносливый бюджетный смартфон

Ещё с самого первого ZenFone все новые ASUS всегда получали фирменную оболочку с полной обоймой всяких полезных и не очень приложений и функций. Но в ZenFone Max Pro M1, на удивление, установлен чистый Android 8.1. Это связано с тем, что продавать Max Pro M1 начали, первым делом, в Индии, где надстройки поверх Android ненавидят настолько, что даже Xiaomi пришлось прогнуться и чуть раньше городить Mi A1 из глобального китайского Mi5X и прошивку без MIUI.

Пустой Android хорош тем, что в смартфоне нет кучи предустановленных приложений, которые бы отвлекали ваше внимание и отнимали бы ресурсы смартфона. Но зато даже в этом голом «Андроиде» есть разблокировка по лицу, поэтому вам не обязательно пользоваться медлительным сканером отпечатка пальца. Да и сам по себе Android 8.1 удобный, легковесный, не медлительный, поэтому пользоваться смартфоном одно удовольствие. Тем более, что благодаря отличному «железу», те же позитивные впечатления останутся и через год, и через два после выхода этой модели.



Тестирование автономной работы ASUS Zenfone Max Pro M1

И быстрая начинка не особо радовала бы, если бы ASUS также не расщедрилась на очень ёмкий аккумулятор. Лучшие среди бюджетных смартфонов аналоги Xiaomi получили аккумуляторы на 4000 мАч, а Zenfone Max Pro M1 пошёл дальше с аккумулятором на 5000 мАч заткнул за пояс даже Redmi 5 Plus и Redmi Note 5. После двух часов игры у вас будет в запасе еще 3/4 заряда, а до упора можно играть почти восемь часов. А читать книги или смотреть видео — 16+ часов.

Конкуренты

ASUS Zenfone Max Pro M1 Xiaomi Redmi Note 5 Pro Xiaomi Redmi 5 Plus Операционная система Android 8.1 Oreo Android One 8.1 Oreo + MIUI 9.5 Android 7.1.2 Nougat + MIUI 9.2 Global Экран 5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi 5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi 5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 636, 8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 636, 8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц) Графика Adreno 509 Adreno 509 Adreno 506 Оперативная память 3/4 ГБ 3/4 ГБ 3/4 ГБ Накопитель 32/64 ГБ, отдельный слот для microSD 32/64 ГБ, слот для microSD как альтернатива одной из SIM-карт 32/64 ГБ, слот для microSD как альтернатива одной из SIM-карт Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 13 Мп & 5 Мп диафрагма: f/2.2 & f/2.4 размер пикселя: 1,12 мкм & 1,12 мкм качество видео: до 4096x2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.2 размер пикселя: 1 мкм качество видео: до 720p Основная двойная разрешение матрицы: 12 Мп & 5 Мп диафрагма: f/2.2 & f/2.0 размер пикселя: 1.25 мкм & 1.12 мкм качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2.2 размер матрицы: 1/2.8” качество видео: до 1080p Основная разрешение матрицы: 12 Мп диафрагма: f/2.2 размер пикселя: 1,25 нм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная двойная разрешение матрицы: 5 Мп Аккумулятор 5000 мАч, несъемный 4000 мАч, несъемный 4000 мАч, несъемный Размеры 159x76x8.5 мм 159x75x8 мм 158x76x8 мм Масса 180 г 181 г 180 г Ориентировочная цена 14 000 / 16 000 рублей 18 000 / 20 000 рублей (официальная розница) 11 000 / 13 000 рублей («серый» рынок) 16 000 / 17 000 рублей (официальная розница) 9 500 / 11 000 рублей («серый» рынок)

Xiaomi Redmi Note 5



Xiaomi Redmi Note 5

Большие аккумуляторы и мощные процессоры — это фирменный почерк Xiaomi, поэтому наиболее вероятными конкурентами снова оказываются Redmi. Тем более, похоже, что ASUS Zenfone Max Pro M1 сделан с оглядкой как раз именно на Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Не в плане копирования чего-либо, а как будто с мыслью «Нужно сделать чуть лучше и чуть дешевле, чем именно этот смартфон». И это непривычное поведение для А-брендов (привычное — это когда «нам вообще наплевать» в Samsung Galaxy A6).

Поцессоры и диагональ дисплея у этих двух смартфонов одинаковые, но ASUS Zenfone Max Pro M1 гораздо дольше работает аккумулятора, располагает NFC (вы ведь хотите платить со смартфона вместо банковской карты?) и отдельный слот для microSD, да и стоит намного дешевле, если мы говорим о постоянных официальных ценах, а не временных акциях. Зато Xiaomi Redmi Note 5 Pro дешевле в мелких интернет-магазинах, чуть лучше выглядит; и лучше фотографирует что днём, что ночью. А ещё у него есть гибкие настройки звука в наушниках, хоть и и меньше запас громкости.

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Xiaomi Redmi 5 Plus



Xiaomi Redmi 5 Plus

Meizu M6 Note периодически исчезает из сетевых магазинов, и вот-вот исчезнет совсем (модель немолодая), а Huawei со своим древним Kirin 659 не могут тягаться ни по скорости работы, ни, тем более, по автономности. Поэтому чуть более скромный вариант на случай, если 16 000 рублей — это всё еще дороговато. Xiaomi Redmi 5 Plus — это такой рестайлинг старого Redmi Note 4X, с быстрым, но уже не очень мощным в играх процессором и неплохой автономность. Да и фотографирует он так же, как и ASUS Zenfone Max Pro M1 — весьма горбато. Все остальные характеристики (вплоть до экрана, звука и т.п.) такие же, как у описанного выше Xiaomi Redmi Note 5.

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В заключение

Для тех, кто давно хотел крутой смартфон в пределах 15-17 тысяч рублей, наступило золотое время. Обычно по такой цене вам предлагают мобильники с древней начинкой, не считая смартфонов Xiaomi. Но теперь наконец-то появился выбор, потому что ASUS не поскупилась продавать заряженный Zenfone Max Pro M1 с процессором от смартфонов среднего класса за невероятно скромную для А-бренда цену. А выбор — это хорошо не только само по себе, это еще и здоровая конкуренция и дальнейшее снижение цен и рост качества бюджетных мобильников.

Процессор Qualcomm Snapdragon 636 — туз в рукаве Zenfone Max Pro M1. Смартфонов с подобным чипом, включая сам M1, на рынке за такие деньги всего пока два. И, если вы давно хотели играть/запас мощности на смартфоне, который в то же время не стоил бы, как геймерский компьютер, то новинка ASUS на сегодняшний день — лучший выбор. Конечно, флагманским мобильникам по производительности он уступает, а вот среднему классу, то есть телефонам за 20-30 тысяч рублей, уже составляет прямую конкуренцию.



ASUS Zenfone Max Pro M1

Крутой процессор, фактически первый чип на «деревне» смартфонов до 20 тысяч рублей, сам по себе не очень бы радовал, если бы ASUS также не выкатила варианты с 4/64 гигабайтами памяти. С такими запасами он точно устареет еще не скоро. Наконец, третий важный фактор успеха — аккумулятор — у Zenfone Max Pro M1 самый большой среди смартфонов с подобной начинкой. С 5000 мАч о розетке можно будет забыть на 2-3 суток. И даже в игры можно играть до 7-8 часов.

Конечно, есть и свои недостатки. Например, нас не впечатлила тыловая камера. Даже хорошее освещение не гарантирует вам хорошего снимка на Zenfone Max Pro M1, а при свете ламп накаливания или вечером/ночью на улице про качество можно забыть.

И хотелось бы чуть менее скучный дизайн. Правда, внешний вид — это уже не так важно, когда есть не только крутая начинка, но и NFC, качественный дисплей и хороший звук.

8.2 /10 Оценка по версии Ferra

ASUS Zenfone Max Pro M1 Плюсы Низкая цена

Огромный аккумулятор

Самый мощный процессор среди бюджетных смартфонов

Отдельный слот для microSD

Есть NFC (Google Pay) Минусы Невыразительный дизайн

Посредственная тыловая камера

Не самый сообразительный сенсор отпечатка пальцев