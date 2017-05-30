5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

Времена беззаботных покупок техники в интернете прошли — без нотификации ЕАЭС любой смартфон с доставкой из-за рубежа «развернут» на таможне, как попытку незаконного ввоза техники с поддержкой шифрования. Далеко не все зарубежные производители сертифицируют в ФСБ новые модели, но много ли среди «нелегальных» смартфонов действительно достойны покупки? Мы расскажем о лучших смартфонах без нотификации в РФ и о том, как их всё же можно купить.

ZTE Nubia Z17 mini — красивый «средний класс»

С раскруткой своей более престижной «дочки» ZTE поступает странно — огромные деньги были потрачены, чтобы Мартиросян продвигал в народ ZTE Axon 7, а изначально более крутые и качественные Nubia постоянно остаются «за кадром». Новинки приезжают в Россию намного позже китайского анонса, в крупные сотовые сети не попадают, да и на рекламу аудиофильских безрамочных флагманов тратят меньше денег, чем на бюджетные Blade. А вот зря, потому что типичная Nubia настолько же качественнее и интереснее типичного ZTE, насколько Motorola лучше тоскливых мобильников «родительской» Lenovo.



ZTE Nubia Z17 mini

В прошлом году с запозданием на полгода российское представительство стало продавать Nubia Z11 и Z11 mini, причём мини-версия очень быстро исчезла из продажи. И всё! Инициатива «сдулась» окончательно — ни бюджетные модели N-серии, ни Z11 mini S в Россию не приехали (и не приедут, судя по всему). А в апреле китайцы выпустили новый мини-флагман, и вообще не понятно, стоит ли его ждать на территории нашей необъятной.

К чему я это всё? В реестре нотификаций смартфоны 2017 модельного года не фигурируют, и не факт, что появятся в ближайшее время. А достойные покупки модели среди них есть уже сейчас. Например, Nubia Z17 mini.

В пределах 20 тысяч рублей флагманских «китайцев» мало — остатки Xiaomi Mi 5 и Mi5S, разве что. Да и из моделей среднего класса в этом бюджете только Хуавей Хонором погоняет. Поэтому мини-Nubia, хоть и не ставит рекорды в бенчмарках, но хотя бы не выглядит второсортной.

Во-первых, смартфон супер-красивый — и тот вариант, который красный, как Ferrari, и чёрно-золотистая модификация. Все остальные характеристики — качественный средний класс. Изученные вдоль и поперёк восьмиядерники Snapdragon 652 (процессоры примерно уровня Samsung Galaxy S6), по-флагмански много «оперативки» (4 или 6 Гбайт), и тыловая камера на таком же сенсоре, как у Xiaomi Mi5S и LG G6. Оптика хуже, но качество съёмки в Нубии будет уж точно лучше, чем у Redmi Note 4 или сравнимых по цене Meizu.



ZTE Nubia Z17 mini

Короче говоря, Nubia Z17 mini — это очень красивый мобильник «при всём», но без флагманского запаса мощности и новшеств.

Вся информация о ZTE Nubia Z17 mini

Samsung Galaxy C9 Pro — стереодинамики и рекордный объём памяти

Самсунг выпускает огромное количество смартфонов, которые россиянам «не положены» по маркетинговым соображениям. Например, в России невозможно купить в рознице защищённые флагманы Galaxy S Active, старшие модели серии Galaxy A и все смартфоны металлической C-серии.

Почти все эти модели «кроет» по характеристикам и качеству немецкий Galaxy S7 стоимостью 23 тысячи рублей, но есть среди зарубежных Самсунгов и настоящие «эксклюзивы». Например, разработанный специально для азиатского рынка Galaxy C9 Pro — мало того, что он цельнометаллический, чего в европейских Самсунгах отродясь не было, так ещё и в некоторых аспектах круче флагмана.



Samsung Galaxy C9 Pro

Правда, не в процессоре или камере, не обольщайтесь. Сильные стороны Galaxy C9 Pro — стереодинамики (ни в одном другом Galaxy их нет), крутая 16-мегапиксельная фронтальная камера, 6 дюймов AMOLED-дисплея и рекордные для Samsung 6 Гбайт оперативной памяти. В новом Galaxy S8, напомню, Самсунг пожадничал и внедрил только 4 Гбайт ОЗУ.

Тыловая камера, правда, не по-самсунговски тоскливая — снимает C9 Pro примерно на уровне Galaxy A5 (2017). Автономность обычная, потому что, пусть 4000 мАч и маловато для 6 дюймов дисплея, но AMOLED при Full HD разрешении компенсирует этот пробел. Процессор — Snapdragon 653 (это такой дополнительно «раскочегаренный» 652-й — средний класс). Зато красивый чёрный/золотистый/розовый корпус, NFC (для платежей с телефона), русский язык в прошивке и сам факт обладанием редчайшей в России моделью Самсунга. Стоит ли такое «счастье» 25 тысяч рублей или нет — дело вкуса.



Samsung Galaxy C9 Pro

Вся информация о Samsung Galaxy C9 Pro

HTC U11 — смартфон с самой крутой камерой

Это, конечно, не очень по-джедайски — рекомендовать смартфон, который пока нигде не продаётся, но у нас для этого есть основание. Все, кто задаётся целью найти самый крутой камерафон, в итоге приходят к выбору между Google Pixel (суммарно лучше всех, но очень дорогой, без нотификации и с большим процентом брака) и Samsung Galaxy S7/S7 edge (чуть больше «наворотов» и «додумывания» за пользователя в камере, уже не флагманский процессор Exynos 8890, старый TouchWiz, зато относительно недорого). Из перспективных новичков есть ещё Sony Xperia XZ Premium, но о потенциале её камеры мы мало что знаем.



HTC U11

А вот о камере HTC U11 знаем достаточно — в рейтинге экспертов DxOMark этот смартфон стал лучшим из лучших по фото и видеосъёмке и обогнал все современные флагманы.

Хитроумные боковые грани-клавиши (сдавил мобильник — прокрутил картинку, например) вряд ли вызовут ажиотаж. Зато смартфон глянцевый-блестящий, как сейчас модно, с флагманским процессором Snapdragon 835, стереодинамиками, водостойкостью и крутыми наушниками в комплекте. Вот что разъём для наушников выкорчевали и толщина аж 9,2 мм, как в долгожителе с 4000 мАч — срамота…

В США за U11 просят $650 (~36 тысяч рублей + 3 тысячи посредникам за доставку из Штатов). Дорого? Ну, знаете ли, за Huawei P10 Plus на Aliexpress просят 35 тысяч, а он по многим параметрам хуже. Тем более, что даже при такой сложной покупке смартфон обойдётся дешевле, чем неоправданно дорогой Pixel, который так и не стал престижным флагманом, сколько бы Google не тужился. Всегда можно «выключить фантазию» и купить из-за рубежа Galaxy S8, но мы ведь сегодня говорим об экзотике, верно?



HTC U11

По сочетанию качества звука, камеры и красоты корпуса (с которой у нового Galaxy проблемы) смартфон получился неплохим — гурманы купят уже сейчас, не гурманы подождут нотификации и снижения цены до адекватного HTC уровня.

Вся информация о HTC U11

ASUS Pegasus 5000 — самый дешёвый «породистый» долгожитель

Как мы знаем, йогурты — уёгурты, а баунти — уяунти. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Асусы — Пегасусы. Тем более, что эти модели полезны не только названием для частушек, но и по соотношению цены и качества.



ASUS Pegasus 5000

Сколько, как вы думаете, может стоить смартфон известного бренда (но не Xiaomi и не Meizu) с Full HD дисплеем, восьмиядерником уровня Snapdragon 430 при 3 Гбайт «оперативки» и 5000 мАч в аккумуляторе? Шесть тысяч шестьсот рублей! Столько же стоит Xiaomi Redmi 4 с менее ёмким аккумулятором, в базовой версии с 2/16 Гбайт, а больше конкурентов по цене/качеству у такого ASUS вообще нет! «Китайфоны» наподобие Doogee и Blackview, уж извините, стоят рангом ниже.

Не стоит считать, что «Пегасус» окажется манной небесной и обойдётся без недостатков. Яркость дисплея средняя, динамик громкой связи дешёвый. Быстрой зарядки нет, а с учётом, что контроллер питания процессора MT6753 не «кушает» даже 2 ампера, зарядка этих самых 4850 мАч превращается в ритуал длительностью свыше 3 часов. Да и сам по себе восьмиядерный Медиатек довольно прожоролив, так что рекордов автономности Pegasus 5000 не бьёт.



ASUS Pegasus 5000

Но шесть тысяч рублей! За вполне быстрый, с нафаршированной приложениями прошивкой ASUS, с поддержкой русского языка и российских частот LTE. Вполне честная сделка с учётом, что четырёхъядерный ZenFone 3 Max с 4130 мАч в России стоит ровно в 2 раза дороже.

Характеристики ASUS Pegasus 5000

Moto Z Force — единственный противоударный флагман

Обзорщики тоже плачут платят — за разбитые экраны своих и тестовых смартфонов, например. И, как человек, который посмеивался-посмеивался над колотыми айфонами 7 Plus у «олигархов из метро», я бы очень хотел, чтобы производители не только занимались идиотизмом вроде борьбы с разъёмом для наушников, а пытались создать мобильники с небьющимся экраном. Но сегодня этим занимается только Моторола, причём с 2016 года — только за рубежом.

Да, в Россию приезжал Moto X Force с прочным многослойным экраном, но он, всё-таки, тяжёлый толстый «крокодил» с ужасным процессором, и поэтому смартфон особой популярностью не пользовался, пока во всякие «киберпонедельники» сотовые салоны не стали продавать его по себестоимости.



Moto Z Force

Но Lenovo таким стартом «броневика» остались недовольны, поэтому тонкий противоударный Z Force с камерой, между прочим, уровня Sony Xperia XZ и хорошей автономностью в Россию не приехал. Да и вообще никуда не приехал — смартфон продают только как эксклюзив оператора Verizon.

Поэтому единственным вариантом остаётся покупка смартфона стоимостью 40 тысяч рублей ($720) через посредников в США. И да — есть риск поиметь неприятностей с таможней, если они придерутся к отсутствию нотификации. Но другого смартфона с небьющимся Quad HD дисплеем и процессором уровня Snapdragon 820 нет, поэтому риск во многом будет оправданным.

Вся информация о Moto Z Force

Как купить смартфон, у которого нет нотификации?

Если не хотите лишних хлопот — ищите «перекупщиков» в России, которые ввезли не сертифицированные в ФСБ смартфоны за вас. Во внутрироссийской доставке никому нет дела до того, «освящены» ли Wi-Fi и Bluetooth мобильника надзорными органами, да и цена в мелких магазинах отличается от той, что на Aliexpress, незначительно.

Если вы рискнёте и закажете смартфон без нотификации из-за рубежа, возможны три варианта развития событий:

Смартфон доедет к вам без хлопот . Да, такое тоже случается, потому что таможня вскрывает и задерживает не 100% посылок из Китая.

. Да, такое тоже случается, потому что таможня вскрывает и задерживает не 100% посылок из Китая. Смартфон доедет до таможни, «застрянет» там, а потом поедет в обратном направлении . Можете считать, что вам повезло — таможенники не стали раздувать из-за посылки с китайфоном трагедию в нескольких частях и вернули посылку отправителю. Пишете продавцу, докладываете о ситуации, получаете деньги за покупку обратно на банковскую карту.

. Можете считать, что вам повезло — таможенники не стали раздувать из-за посылки с китайфоном трагедию в нескольких частях и вернули посылку отправителю. Пишете продавцу, докладываете о ситуации, получаете деньги за покупку обратно на банковскую карту. Смартфон задержат на таможне «до выяснения обстоятельств». С этого момента начинаются ваши приключения — либо придётся собирать пакет документов для центра лицензирования и сертификации ФСБ, либо отвалить 10-15 тысяч за регистрацию смартфона посредникам (смартфон регистрируют в реестре и после этого все, кто будет покупать смартфон после вас, проблем с таможней не получат). Либо платить штраф, как это регулярно случается с покупателями техники из-за рубежа.

Так выпьем же за серый импорт мобильников в РФ — самый гуманный серый импорт в мире!