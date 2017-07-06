5 лучших смартфонов с качественной камерой и ёмким аккумулятором
Смартфоны пичкают бесполезными датчиками и голосовыми ассистентами, чтобы продать их подороже, а вот элементарную проверку на хорошую камеру и мощный аккумулятор выдерживают единичные модели. Мы расскажем о лучших камерафонах мощным аккумулятором — от бюджетных моделей до флагманов.
Xiaomi Redmi Pro
|
Чем интересен
|
Самый дешёвый смартфон с двойной камерой и ёмким аккумулятором
|
Сколько стоит
|
13 000 рублей («серая» розница)
Качество камер в смартфонах Redmi — это песня «не сыпь мне соль на рану» длиной в 4 с лишним года. В общем и в целом бюджетные Xiaomi никогда не блистали качеством съёмки, и, как только дело доходит до конкуренции «в лоб», бюджетный Huawei nova с того же самого Алиэкспресса обходит армию Redmi-мобильников без труда.
Но нас ведь интересуют не просто камерафоны, а выносливые камерафоны? И в таком случае лучше выбрать «гибрид ужа с ежом» — тюнингованную модель, которая получила имя Redmi Pro.
Берём стандартный «бюджетник» Xiaomi, прибавляем к чуть доработанной тыловой камере (на базе сенсора Sony IMX258, как в Redmi Note 4, кстати) дополнительный модуль для «замыливания» фона и заменяем IPS-дисплей на AMOLED — готово!
Недостатки Note 4 перекочевали и в эту модель — ночью вместо видео камера снимает омерзительное слайдшоу, да и вообще не радует качеством съёмки в тёмное время суток. Но смартфоны с более качественной камерой (Honor 6X, ZTE Nubia Z17 mini) за эти же деньги марафонцами, мягко говоря, не будут. А все другие «долгожители» снимают фото ещё хуже и окажутся медленнее — десятиядерный процессор MediaTek Helio X20, даром что прожорлив и не блещет в играх, в компании с AMOLED-матрицей даёт неплохую автономность и хороший запас быстродействия для приложений.
Другого такого же сочетания ёмкости аккумулятора, качества камеры и производительности в пределах 15 тысяч рублей попросту нет — любителям универсальных бюджетных мобильников Redmi Pro понравится.
Характеристики Xiaomi Redmi Pro
ASUS ZenFone 3 Zoom
|
Чем интересен
|
Супер-тонкий «долгожитель» (5000 мАч) с тыловыми камерами на манер iPhone 7 Plus и крутой селфи-камерой
|
Сколько стоит
|
25 000 рублей («серая» розница)
Камера — вторая составляющая смартфонов (после процессоров), ради которой производители призывают покупать новую модель вместо устаревшей. Но покупать смартфон, в котором крутая только камера, никто не спешит, и первый ZenFone Zoom со сложной оптикой в толстом корпусе это заказал. Инженеры ASUS почесали затылки и спроектировали «зум-смартфон» с нуля.
Поэтому ZenFone 3 Zoom — экстремально выносливый (AMOLED + 14 нм-процессор + ёмкий аккумулятор), но при этом не толстый мобильник среднего класса. А камеры? Присутствуют, но с множеством оговорок.
Оптическое (без потерь) увеличение в смартфоне теперь делается не «стёклами», а переключением на вторую, изначально более «дальнозоркую» камеру. Оптический зум 2,3x можно дополнить программным и приблизить картинку в 12 раз. Днём таким образом можно даже прочитать надпись с вывески, буквы на которой вы не сможете различить своими глазами.
Но с художественной точки зрения камеры в ZenFone 3 Zoom (как и в любом другом ASUS, кстати говоря), не очень впечатляют — просто средний класс, со своим узким динамическим диапазоном (или белое небо и светлые здания, либо чёрные здания и голубое небо) и огромным количеством цифрового шума в ночных снимках. Хотя нужно отдать ASUS должное — в полной темноте ZenFone 3 Zoom даже без вспышки «видит» объекты там, где большинство смартфонов не видят ничего.
Короче говоря, с китайскими-флагманами за эти же деньги (Xiaomi Mi 6 или Honor 9) по качеству съёмки тягаться не может, но со средним классом (Huawei nova, Samsung Galaxy A5 2017) сопоставим, а иногда и чуть лучше. Прибавляем к этому отличную автономность, раритетный в новых смартфонах, яркий и экономичный AMOLED-дисплей, неплохой звук в наушниках — и получаем выносливый и небольшой по габаритам комбайн, лучший камерафон среди смартфонов-долгожителей. Недешёвый, но такого же сочетания автономности и качества съёмки нет больше ни у кого.
Moto Z Play
|
Чем интересен
|
Выносливый не за счёт толстого аккумулятора, а «вылизанного» до идеала Android; фронтальная камера со вспышкой
|
Сколько стоит
|
19 000 рублей («серая» розница)
Lenovo хватает благоразумия не вмешиваться в дела дочерней Motorola, поэтому даже не флагманские Moto выглядят круто и ощущаются действительно качественными моделями, а не «Китаем полуподвальным». А ещё разработчики смартфонов свободны в творчестве на китайские деньги, поэтому Z Play оказалась настолько удачной моделью, что даже затмила флагман.
Смартфон, который должен был стать моделью из категории «ни рыба, ни мясо» (субфлагманом), оказался чем-то большим. Во-первых, потому что похож до степени смешения с гораздо более дорогим Moto Z, а разница в 2 мм толщины в глаза бросается не сразу. Во-вторых, потому что в тонком (как у iPhone 7 Plus) плоском корпусе Motorola вместили 3500 мАч. Не бог весть какая ёмкость для 5,5 дюймов дисплей, но дисплей здесь — дорогостоящая и экономичная AMOLED-матрица, а процессор — не флагманский, но быстрый и не прожорливый Snapdragon 625. Прибавляем к этом Android почти без излишеств — и получаем самый выносливый смартфон в тонком корпусе.
Камера — средний класс (уровень ASUS ZenFone 3 ZE552KL или Meizu MX6), но фокусировка быстрая, а шумодав всегда умеет держать баланс между уровнем резкости и уровнем «шершавости» кадра.
Молодёжи понравится возможность прикрепить на тыловую панель динамик, геймпад, Power Bank, проектор или даже «кусочек фотоаппарата» стандартным образом — выбор Moto Mods неплох, хотя они мало кому нужны в реальной жизни.
За 18-19 тысяч, которые просят за эту модель на Aliexpress, Moto Z Play — отличный выбор для тех, кому нужен выносливый тонкий смартфон без излишеств и с хорошей камерой. Тем более, что Moto Z2 Play оказался ничем не лучше предшественника.
Характеристики и первые впечатления от Moto Z Play
LeEco Le Pro 3
|
Чем интересен
|
аккумулятор на 4000 мАч в тонком корпусе, стереодинамики, флагманский процессор Snapdragon 821
|
Сколько стоит
|
15 000 рублей («серая» розница)
Тот случай, когда «китайщина рулит», но речь не о Xiaomi. LeEco признаются, что продажи сертифицированных смартфонов в России были «так себе» — если дешёвый Le 2 ещё как-то «пошёл в народ», то отдавать 25 тысяч за флагманский Le Pro 3 люди не спешили. Поэтому Le Pro 3 и Le Max 2 в России больше официально не продаются — LeEco планирует продавать официально только бюджетные модели.
Но нотификация ФСБ на Le Pro 3 получена, поэтому есть смысл заплатить 15 тысяч рублей, чтобы получить тонкий металлический мобильник с 4000 мАч в аккумуляторе, стереодинамиками, ярким экраном и камерой уровня Honor 8/Samsung Galaxy Note 4. А главное — быстрый процессор Snapdragon 821 почти даром, при большей автономности и лучшей камере, чем у Xiaomi Mi 5s Plus. Смущают разве что традиционные траурные рамки вокруг дисплея и отсутствие слота microSD.
Samsung Galaxy S7 edge
|
Чем интересен
|
самый «долгожитель» из флагманов. Самый флагман из «долгожителей»
|
Сколько стоит
|
33 000 рублей («серая» розница)
Нет среди флагманов истинно выносливых мобильников — Sony с удовольствием «кромсает» ёмкость аккумуляторов в XZ-серии, чтобы сделать смартфоны тоньше, OnePlus 3T даже с более ёмким аккумулятором работает не так долго, как хотелось бы. А в новых LG G6 и Samsung Galaxy S8 с растянутыми дисплеями автономность отодвинута даже не на второй, а на третий план.
Поэтому старый добрый Galaxy S7 edge с устаревшим процессором, но с отличным дисплеем, скоростью работы, водозащитой, камерой (такой же, как в Galaxy S8, кстати) всё ещё достоин покупки. Не за 50 тысяч рублей, конечно, а по цене «серовозов». Один из лучших смартфонов гарантированно работает день при высокой нагрузке, а в менее тяжёлых условиях может проработать даже два дня, при этом в руках у вас — «люкс», и таким он остаётся даже спустя год после выхода.
Единственная проблема — Samsung ставит «подлянки» и региональные блокировки для того, чтобы смартфоном, купленным в Европе, нельзя было пользоваться в России, и наоборот. Поэтому сначала изучите инструкцию, как разблокировать S7 edge, который вы закажете за рубежом, иначе есть риск получить неприятный сюрприз и нервную беготню по сервисным центрам после того, как вы распакуете своё «сокровище».