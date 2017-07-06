5 лучших смартфонов с качественной камерой и ёмким аккумулятором

Смартфоны пичкают бесполезными датчиками и голосовыми ассистентами, чтобы продать их подороже, а вот элементарную проверку на хорошую камеру и мощный аккумулятор выдерживают единичные модели. Мы расскажем о лучших камерафонах мощным аккумулятором — от бюджетных моделей до флагманов.

Xiaomi Redmi Pro

Чем интересен Самый дешёвый смартфон с двойной камерой и ёмким аккумулятором Сколько стоит 13 000 рублей («серая» розница)

Качество камер в смартфонах Redmi — это песня «не сыпь мне соль на рану» длиной в 4 с лишним года. В общем и в целом бюджетные Xiaomi никогда не блистали качеством съёмки, и, как только дело доходит до конкуренции «в лоб», бюджетный Huawei nova с того же самого Алиэкспресса обходит армию Redmi-мобильников без труда.

Но нас ведь интересуют не просто камерафоны, а выносливые камерафоны? И в таком случае лучше выбрать «гибрид ужа с ежом» — тюнингованную модель, которая получила имя Redmi Pro.



Xiaomi Redmi Pro

Берём стандартный «бюджетник» Xiaomi, прибавляем к чуть доработанной тыловой камере (на базе сенсора Sony IMX258, как в Redmi Note 4, кстати) дополнительный модуль для «замыливания» фона и заменяем IPS-дисплей на AMOLED — готово!

Недостатки Note 4 перекочевали и в эту модель — ночью вместо видео камера снимает омерзительное слайдшоу, да и вообще не радует качеством съёмки в тёмное время суток. Но смартфоны с более качественной камерой (Honor 6X, ZTE Nubia Z17 mini) за эти же деньги марафонцами, мягко говоря, не будут. А все другие «долгожители» снимают фото ещё хуже и окажутся медленнее — десятиядерный процессор MediaTek Helio X20, даром что прожорлив и не блещет в играх, в компании с AMOLED-матрицей даёт неплохую автономность и хороший запас быстродействия для приложений.

Другого такого же сочетания ёмкости аккумулятора, качества камеры и производительности в пределах 15 тысяч рублей попросту нет — любителям универсальных бюджетных мобильников Redmi Pro понравится.

Характеристики Xiaomi Redmi Pro

ASUS ZenFone 3 Zoom

Чем интересен Супер-тонкий «долгожитель» (5000 мАч) с тыловыми камерами на манер iPhone 7 Plus и крутой селфи-камерой Сколько стоит 25 000 рублей («серая» розница)

30 000 рублей (официальная розница)

Камера — вторая составляющая смартфонов (после процессоров), ради которой производители призывают покупать новую модель вместо устаревшей. Но покупать смартфон, в котором крутая только камера, никто не спешит, и первый ZenFone Zoom со сложной оптикой в толстом корпусе это заказал. Инженеры ASUS почесали затылки и спроектировали «зум-смартфон» с нуля.



ASUS ZenFone 3 Zoom

Поэтому ZenFone 3 Zoom — экстремально выносливый (AMOLED + 14 нм-процессор + ёмкий аккумулятор), но при этом не толстый мобильник среднего класса. А камеры? Присутствуют, но с множеством оговорок.

Оптическое (без потерь) увеличение в смартфоне теперь делается не «стёклами», а переключением на вторую, изначально более «дальнозоркую» камеру. Оптический зум 2,3x можно дополнить программным и приблизить картинку в 12 раз. Днём таким образом можно даже прочитать надпись с вывески, буквы на которой вы не сможете различить своими глазами.

Но с художественной точки зрения камеры в ZenFone 3 Zoom (как и в любом другом ASUS, кстати говоря), не очень впечатляют — просто средний класс, со своим узким динамическим диапазоном (или белое небо и светлые здания, либо чёрные здания и голубое небо) и огромным количеством цифрового шума в ночных снимках. Хотя нужно отдать ASUS должное — в полной темноте ZenFone 3 Zoom даже без вспышки «видит» объекты там, где большинство смартфонов не видят ничего.



ASUS ZenFone 3 Zoom

Короче говоря, с китайскими-флагманами за эти же деньги (Xiaomi Mi 6 или Honor 9) по качеству съёмки тягаться не может, но со средним классом (Huawei nova, Samsung Galaxy A5 2017) сопоставим, а иногда и чуть лучше. Прибавляем к этому отличную автономность, раритетный в новых смартфонах, яркий и экономичный AMOLED-дисплей, неплохой звук в наушниках — и получаем выносливый и небольшой по габаритам комбайн, лучший камерафон среди смартфонов-долгожителей. Недешёвый, но такого же сочетания автономности и качества съёмки нет больше ни у кого.

Обзор ASUS ZenFone 3 Zoom

Moto Z Play

Чем интересен Выносливый не за счёт толстого аккумулятора, а «вылизанного» до идеала Android; фронтальная камера со вспышкой

Дешёвый, если покупать у «неофициалов» Сколько стоит 19 000 рублей («серая» розница)

28 000 рублей (официальная розница)

Lenovo хватает благоразумия не вмешиваться в дела дочерней Motorola, поэтому даже не флагманские Moto выглядят круто и ощущаются действительно качественными моделями, а не «Китаем полуподвальным». А ещё разработчики смартфонов свободны в творчестве на китайские деньги, поэтому Z Play оказалась настолько удачной моделью, что даже затмила флагман.

Смартфон, который должен был стать моделью из категории «ни рыба, ни мясо» (субфлагманом), оказался чем-то большим. Во-первых, потому что похож до степени смешения с гораздо более дорогим Moto Z, а разница в 2 мм толщины в глаза бросается не сразу. Во-вторых, потому что в тонком (как у iPhone 7 Plus) плоском корпусе Motorola вместили 3500 мАч. Не бог весть какая ёмкость для 5,5 дюймов дисплей, но дисплей здесь — дорогостоящая и экономичная AMOLED-матрица, а процессор — не флагманский, но быстрый и не прожорливый Snapdragon 625. Прибавляем к этом Android почти без излишеств — и получаем самый выносливый смартфон в тонком корпусе.



Moto Z Play

Камера — средний класс (уровень ASUS ZenFone 3 ZE552KL или Meizu MX6), но фокусировка быстрая, а шумодав всегда умеет держать баланс между уровнем резкости и уровнем «шершавости» кадра.

Молодёжи понравится возможность прикрепить на тыловую панель динамик, геймпад, Power Bank, проектор или даже «кусочек фотоаппарата» стандартным образом — выбор Moto Mods неплох, хотя они мало кому нужны в реальной жизни.

За 18-19 тысяч, которые просят за эту модель на Aliexpress, Moto Z Play — отличный выбор для тех, кому нужен выносливый тонкий смартфон без излишеств и с хорошей камерой. Тем более, что Moto Z2 Play оказался ничем не лучше предшественника.

Характеристики и первые впечатления от Moto Z Play

LeEco Le Pro 3

Чем интересен аккумулятор на 4000 мАч в тонком корпусе, стереодинамики, флагманский процессор Snapdragon 821 Сколько стоит 15 000 рублей («серая» розница)



LeEco Le Pro 3

Тот случай, когда «китайщина рулит», но речь не о Xiaomi. LeEco признаются, что продажи сертифицированных смартфонов в России были «так себе» — если дешёвый Le 2 ещё как-то «пошёл в народ», то отдавать 25 тысяч за флагманский Le Pro 3 люди не спешили. Поэтому Le Pro 3 и Le Max 2 в России больше официально не продаются — LeEco планирует продавать официально только бюджетные модели.



LeEco Le Pro 3

Но нотификация ФСБ на Le Pro 3 получена, поэтому есть смысл заплатить 15 тысяч рублей, чтобы получить тонкий металлический мобильник с 4000 мАч в аккумуляторе, стереодинамиками, ярким экраном и камерой уровня Honor 8/Samsung Galaxy Note 4. А главное — быстрый процессор Snapdragon 821 почти даром, при большей автономности и лучшей камере, чем у Xiaomi Mi 5s Plus. Смущают разве что традиционные траурные рамки вокруг дисплея и отсутствие слота microSD.

Обзор LeEco Le Pro 3

Samsung Galaxy S7 edge

Чем интересен самый «долгожитель» из флагманов. Самый флагман из «долгожителей» Сколько стоит 33 000 рублей («серая» розница)

50 000 рублей (официальная розница)

Нет среди флагманов истинно выносливых мобильников — Sony с удовольствием «кромсает» ёмкость аккумуляторов в XZ-серии, чтобы сделать смартфоны тоньше, OnePlus 3T даже с более ёмким аккумулятором работает не так долго, как хотелось бы. А в новых LG G6 и Samsung Galaxy S8 с растянутыми дисплеями автономность отодвинута даже не на второй, а на третий план.



Samsung Galaxy S7 edge

Поэтому старый добрый Galaxy S7 edge с устаревшим процессором, но с отличным дисплеем, скоростью работы, водозащитой, камерой (такой же, как в Galaxy S8, кстати) всё ещё достоин покупки. Не за 50 тысяч рублей, конечно, а по цене «серовозов». Один из лучших смартфонов гарантированно работает день при высокой нагрузке, а в менее тяжёлых условиях может проработать даже два дня, при этом в руках у вас — «люкс», и таким он остаётся даже спустя год после выхода.

Единственная проблема — Samsung ставит «подлянки» и региональные блокировки для того, чтобы смартфоном, купленным в Европе, нельзя было пользоваться в России, и наоборот. Поэтому сначала изучите инструкцию, как разблокировать S7 edge, который вы закажете за рубежом, иначе есть риск получить неприятный сюрприз и нервную беготню по сервисным центрам после того, как вы распакуете своё «сокровище».

Обзор Samsung Galaxy S7 edge