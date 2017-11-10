Обзор BlackBerry KEYone: самый новый смартфон на Android с механической qwerty-клавиатурой
- Очень удобное и продуманное управление камерой
- Удобно совмещены сенсорный экран и клавиатура в привычном по габаритам смартфоне
- Солидный внешний вид
- На каждую клавишу можно привязать до двух действий
- Хорошая автономность
- Камера «хромает» при недостаточном освещении
- Неоправданно дорог
- Посредственный «громкий» динамик
BlackBerry продолжает сохранять лицо в мире безликих смартфонов. KEYone – не первая попытка компании совместить большой сенсорный экран и механическую клавиатуру, но, пожалуй, самая удачная за последнее время.
Характеристики
|
BlackBerry KEYone
|
Операционная система
|
Android 7.1 Nougat
|
Экран
|
4,5”, 1620x1080, 3:2, IPS, 431 ppi
|
Процессор
|
Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц)
|
Графика
|
Adreno 506
|
Оперативная память
|
3/4 ГБ
|
Накопитель
|
32/64 ГБ, слот для microSD (до 256 ГБ)
|
Связь
|
LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС
|
Камеры
|
Основная
Фронтальная
|
Аккумулятор
|
3505 мАч, несъёмный
|
Размеры
|
149x72x9 мм
|
Масса
|
180 г
|
Цена на момент публикации
|
31 000 рублей
Внешний вид
Что только не пыталась делать BlackBerry, чтобы не избавляться от механической клавиатуры, но дать пользователям также и большой привычный сенсорный экран. Уже и почти квадратный смартфон (BlackBerry Passport) выпускала, и смартфон с выдвигающейся клавиатурой (BlackBerry Priv). Последняя новинка BlackBerry, смартфон KEYone, выглядит уже гораздо более похожим на смартфон здорового человека в 2017 году, но всё еще далек от клона какого-нибудь Apple или Samsung. Второй смартфон, который бы выглядел, как BlackBerry KEYone, вы не найдёте.
Решение, каким именно образом совместить клавиатуру и сенсорный экран в одном смартфоне, в случае с KEYone одновременно и просто, и неожиданно. Инженеры просто-напросто «отрезали» кусочек экрана. Поэтому, тогда как диагональ дисплея большинства современных смартфонов колеблется между 5 и 6 дюймами, у BlackBerry KEYone он меньше – 4,5 дюйма. Мало это или много – дело вкуса и привычки. Например, я уже привык к 5.5” и во время работы с KEYone мне всё время хотелось обратно свой смартфон с большим дисплеем. Плюс, даже в Instagram вертикальные фотографии не помещаются в экран тестируемого гаджета целиком. Но есть и люди, которых устраивает iPhone SE c его 4-дюймовым экраном.
Что удивительно, клавиатура отлично вписалась на освободившееся от лишнего дюйма экрана место, и смартфон получился по пропорциям совершенно обычный — ни без пяти минут квадратный, ни чрезмерно вытянутый, а примерно такой же, как Xiaomi Mi A1 (обзор), только чуть короче. Одновременно с тем KEYone довольно толстый и тяжёлый — то, чего некоторым людям как раз-таки не хватает в современных невесомых гаджетах. Шасси смартфона, судя по всему, сделано из металла, а задняя крышка покрыта прорезиненным пластиком. Благодаря последнему смартфон уверенно лежит в руке, не пытаясь выскользнуть. Правда, поэтому на ощупь в кармане его порой путаешь с другими вещами. Тыловая камера у смартфона одинарная, но она нарочито выступает из корпуса благодаря металлической рамке, намного превышающей размеры сенсора и его линзы.
Производитель не стал отказываться от разъёма для наушников, который примостился на верхней грани. На нижней же можно найти динамики и USB Type-C. C кнопками BlackBerry немного намудрили, на мой взгляд. Под качелью громкости присутствует клавиша, но нет, это не клавиша блокировки — та расположена на другой грани KEYone. Поэтому первое время придётся себя переучивать. А под качелью расположилась кнопка, на которую вы можете сами назначить какое-либо действие (вот как это делается, Samsung).
Клавиатура заслуживает отдельного внимания. Причём, неоднократно, так она в KEYone — далеко не только для того, чтобы вводить текст, как можно было бы подумать. Но о дополнительных функциях я расскажу чуточку позже. Начнём с того, что клавиатура получилось компактной, но, тем не менее, перед нами почти типичная qwerty-раскладка. Почти, потому что некоторым русским буквам места не хватило и в паре исключительных случаев две «наши» буквы назначены на одну кнопку. Но сам факт, что русские символы поддерживаются из коробки и хорошо различимы на клавиатуре — уже праздник. «Пробел» совмещён с датчиком отпечатка пальца, тем самым не пришлось искать для последнего отдельного места, которого на передней панели особо-то и нет.
В целом, BlackBerry KEYone выглядит одновременно самобытно, стильно и солидно. Чувствуется, что к дизайну подходили тщательно, а на выходе получилась качественная вещь. Не хватает разве что защиты от воды и пыли.
Дисплей и звук
4,5-дюймовый дисплей BlackBerry KEYone обладает разрешением 1620х1080 пикселей, а не привычным 1920х1080. Что обращает внимание на то, что и соотношение сторон экрана необычное — 3:2. Но это не бросается в глаза, берёшь в руки смартфон и пользуешься, по сути, как и любым другим. Разве что, когда смотришь видео, держа смартфон горизонтально, оно не влезает в экран целиком.
Матрица выполнена по технологии IPS и на глаз никаких отклонений не заметно — днём на улице изображение на экране читается легко, с углами обзора проблем нет. Тесты колориметром показывают почти 100% охват цветового пространства sRGB, что очень хорошо. Да и отклонение цветопередачи небольшое, что указывает на ответственное отношение производителя к настройке матрицы. Есть проблема только с цветовым балансом, которая не очень исправляется встроенными настройками. Гамма лишь немного недотягивает до нормы, зато с контрастностью всё прекрасно.
|
Результаты теста дисплея BlackBerry KEYone
|
|
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|
443/0.2 кд/м2
|
Контрастность (больше = лучше)
|
1820:1
|
Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже)
|
99 %
|
DeltaE (меньше = лучше)
|
3,38
|
Гамма (идеальная — 2,2)
|
2,3
|
Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|
8400
У BlackBerry KEYone один мультимедийный динамик, который расположен на нижней грани. Играет он, честно говоря, невнятно. Звуку не хватает детализации, в сложных композициях становится трудно отличить один инструмент от другого. При этом громкость у аппарата хорошая, но на максимальном уровне чувствует перегруз.
Камеры
Приложение для съёмки у BlackBerry KEYone одно из самых удобных, что мне встречались до сих пор. К примеру, в режиме видеосъёмки вы можете делать фотографии прямо во время съёмки или же в ожидании её — для этого не обязательно переходить в фоторежим. Благодаря этому можно поймать множество моментов, которые иначе были бы потеряны. Или другой пример: чтобы поменять качество видео, не нужно лезть глубоко в меню — специальная кнопка расположена на самом видном месте. Кстати, смартфон умеет делать видео с разрешением вплоть до 4К при 30 кадрах в секунду. При более низком разрешении можно включить дополнительную стабилизацию и большее количество кадров в секунду. Но и в 4К смартфон снимает хорошо, не так дёргано, как Oppo R11 (обзор). И даже ночью на видео нет заметной просадки FPS.
Но вернёмся к управлению. У BlackBerry KEYone замечательный ручной режим. В нём можно менять фокусное расстояние, баланс белого, выдержку, ISO — причём всё с удивительно маленьким шагом, а не как в некоторых смартфонах, где есть всего несколько предустановленныз значений. Одновременно с тем, смартфон в ручном режиме фотосъёмки позволяет выставить всё на авто и просто наблюдать, какие настройки он применяет для каждой сцены в реальном режиме. Поменять любое значение, как и снова выставить для него автоматический режим, просто и быстро. Поэтому снимать этим смартфоном — одно удовольствие.
А вот результат радует уже не так, как процесс. На бумаге камера выглядит отлично: 12 Мп — не слишком много, чтобы камера не начала шуметь; большие пиксели (1,55 мкм), неплохая диафрагма — f/2,0. Но при недостаточном освещении оказывается, что выжать из камеры хороший снимок не так-то просто. И даже удобные и подробные настройки не помогают кардинально исправить ситуацию.
Другое дело днём – тогда камера делает своё дело на отлично, особенно вкупе с режимом HDR. Иногда, правда, промахивается с балансом белого, и приходится выставлять его самому. Детализация для 12-мегапиксельной камере хорошая, но если увеличивать масштаб, то будут заметны шумы и смазанные детали. В целом, от камеры смартфона за 36 тысяч ожидаешь немножечко лучшего.
Фронтальная камера хорошо справляется со своей работой в светлое время суток, правда не может похвастать ни той же детализацией (8 Мп), ни высоким динамическим диапазоном.
Производительность и софт
|
|
|
Смартфоны BlackBerry пали жертвой унификации и выходят под управлением ОС Android, а не своей операционной системы, как в былые времена. В случае с KEYone используется Android 7.1 Nougat, но с кучей собственных приложений и примочек. Первое, что делает работу со смартфоном совершенное иной — возможность привязывать к кнопкам свои действия. Не только к той одной кнопке на правой грани смартфона, но вообще к любой кнопке с его клавиатуры, которая имеет какую-нибудь букву. Причём на одну букву можно назначить сразу два действия, одно будет срабатывать по короткому нажатию, другое — по длинному. Самые очевидные примеры — на клавишу T назначить Telegram, на Y — YouTube и т.д. И, раз уж снова зашла речь про клавиатуру, то необходимо отметить, что она еще умеет быть и своего рода тачпадом. По крайней мере, с её помощью вы можете, например, скроллить страницы — просто проводя пальцем по клавиатуре также, как по экрану.
Вернёмся к приложениям. Чтобы не тыкать во все значки мессенджеров, почт и социальных сетей попеременно, можно просто позволить приложению BlackBerry Hub агрегировать все входящие отовсюду и просматривать всё уже в нём, никуда не перепрыгивая. Также на главном экране вы найдёте фирменное приложение DTEK, главная задача которого — следить, чтобы смартфон со всеми его данными был максимально защищён от угроз. Оно проверяет целостность работы операционной системы, не была ли несанкционированно изменена прошивка, не позволяют ли приложения себе «лишних» разрешений и т.д. Всё-таки безопасность была одной из главных фишек BlackBerry (а не только клавиатура), поэтому и до сих пор ей уделяется внимание, несмотря на смену владельца. Правда, когда смартфоны этой марки работали под собственной ОС, уверенности в них было больше, ведь Android регулярно и всё чаще подвергается атакам вирусов и злоумышленников.
Что же касается железа и его производительности, то, скажу прямо, могло быть лучше. Нет, Snapdragon 625 — отличная система-на-кристалле, которая, на сегодняшний день, прекрасно справляется с казуальными задачами вроде пролистывания соцсетей и просмотром видео. Но, всё-таки, смартфон за 36 тысяч с процессором от смартфона за 15 — это выглядит не очень убедительно. Учитывая, что BlackBerry и так приходится не сладко, то зачем производитель наступает на горло своей же песне, понять трудно. Традиционно BlackBerry — выбор бизнесменов (по крайней мере, за рубежом), поэтому вроде и не приходит в голову, что на нём должны летать все современные мобильные игры на максимальных настройках. Но всё-таки за эти деньги ожидаешь более приличный процессор. Что касается памяти, то в России продаётся только версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ на накопителе. Это, к сожалению, характеристики очень бюджетного смартфона. Это то, сколько было на Xiaomi Redmi Note 3 Pro в 2016 году (в Москве в рознице он стоил 15 тысяч рублей).
Автономная работа
Время автономной работы BlackBerry KEYone в типичных сценариях
Аккумулятор у BlackBerry KeyOne – золотая середина по нынешним временам. Еще не смартфон-долгожитель, но уже не «еле дотягиваю до заката солнца». 3505 мАч при дисплее меньше среднего и с вполне экономичным Snapdragon 625, он спокойно будет работать дня полтора, если только не в режиме навигатора или игровой приставки. На это указывают и наши тесты: достаточно ёмкая батарея и не самый большой экран помогают BlackBerry KeyOne не насядать слишком сильно на аккумулятор.
Конкуренты
|
BlackBerry KEYone
|
Samsung Galaxy S7 Edge
|
LG G6+
|
Операционная система
|
Android 7.1 Nougat
|
Android 6.0 Marshmallow (можно обновить до 7.0 Nougat)
|
Android 7.0 Nougat
|
Экран
|
4,5”, 1620x1080, 3:2, IPS, 431 ppi
|
5,5”, Super AMOLED, 2560x1440,
|
5,7”, 2880x1440, IPS, 564 ppi
|
Процессор
|
Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц)
|
Samsung Exynos 8890 (4x2,3 ГГц Mongoose & 4x1,6 ГГц Cortex-A53)
|
Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 1,6 ГГц + 2x Kryo 2,35 ГГц)
|
Графика
|
Adreno 506
|
Mali-T880 MP12
|
Adreno 530
|
Оперативная память
|
3/4 ГБ
|
4 Гб
|
4 ГБ
|
Накопитель
|
32/64 ГБ, слот для microSD (до 256 ГБ)
|
32 Гб, слот для microSD до 256 ГБ (совмещён со слотом для второй сим-карты)
|
32/64 ГБ, слот microSD
|
Связь
|
LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС
|
LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС
|
LTE Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС
|
Камеры
|
Основная
разрешение матрицы: 12 Мп
диафрагма: f/2.0
размер матрицы: 1/2,3”
размер пикселя: 1,55 мкм
качество видео: до 3840x2160@30 FPS
Фронтальная
разрешение матрицы: 8 Мп
диафрагма: f/2.2
размер пикселя: 1,12 мкм
качество видео: до 1920х1080
|
Основная
разрешение матрицы: 12 Мп
диафрагма: f/1.7
размер матрицы: 1/2,5”
размер пикселя: 1,4 мкм
качество видео: до 3840x2160@30 FPS
Фронтальная
разрешение матрицы: 5 Мп
фокусное расстояние: 22 мм
диафрагма: f/1.7
размер матрицы: 1/4,1”
размер пикселя: 1,34 мкм
|
Основная: двойная
разрешение матрицы: 2х 13 Мп
диафрагма: f/1.8
размер матрицы: 1/3”
размер пикселя: 1,12 мкм
качество видео: до 3840x2160@30 FPS
Фронтальная
разрешение матрицы: 5 Мп
диафрагма: f/2.2
качество видео: до 3840x2160@30 FPS
|
Аккумулятор
|
3505 мАч, несъёмный
|
3600 мАч
|
3300 мАч, несъемный
|
Размеры
|
149x72x9 мм
|
151х73х8 мм
|
149x72x8 мм
|
Масса
|
180 г
|
157 г
|
153 г
|
Цена на момент публикации
|
36 000 рублей
|
37 000 рублей
|
33 000 рублей
Найти эквивалент или хотя бы нечто похожее в случае с BlackBerry KEYone непросто по очевидной причине: на дворе 2017 год, никто из известных брендов не выпускает смартфон с механической клавиатурой. Поэтому выбирать аналог придётся из «обычных» смартфонов — с большим дисплеем и без клавиатуры.
Samsung Galaxy S7 Edge
Это уже давно не новая модель когда-то была флагманом, а теперь медленно, неторопливо теряет актуальность и, соответственно, становится дешевле. Сейчас Samsung Galaxy S7 Edge стоит как BlackBerry KEYone, но имеет ряд преимуществ. Например, у S7 больше экран, больше его разрешение, а также больше оперативной памяти. 4 ГБ уже достаточно на сегодняшний день, но и это продлится недолго, что уж говорить о 3 ГБ ОЗУ в KEYone. К тому же у S7 более производительная SoC, отличная камера и он не боится слегка искупаться.
LG G6+
Многое из того, что верно для S7 Edge по отношению к BlackBerry KEYone, верно и для LG G6+. Только стоит он еще дешевле, 33 тысячи на момент написания обзора, вышел в свет в этом году в отличие от S7, c топовой, хоть и не этого года, системой-на-кристалле. Также у него исключительно хорошая камера и очень чёткий дисплей.
Читайте также: Обзор смартфона LG G6: флагман с огромным экраном без рамок
Заключение
Смартфон с QWERTY-клавиатурой в 2017 году — к этому нужно быть готовым. За годы, проведённые с сенсорными гаджетами, я начисто разучился быстро набирать текст кнопками и за несколько дней так и не наверстал навык. Но то ли дело я, а что же скажут люди, которые не тыкают даже по сенсорным кнопкам, а проводят по ним свайпом? Вряд ли такие вообще смогут переучиться. Скорее всего, целевая аудитория BlackBerry KEYone — это либо фанаты «Блэкберри», либо те, кто все еще ходит со старым кнопочным смартфоном и не хочет ничего менять. Очень отрадно, что производитель не просто впихнул клавиатуру, а сделал её максимально функциональной на разные случаи жизни. Тут тебе и сканер отпечатка пальца, и возможность на каждую кнопку назначить по два действия — последнее заметно меняет сценарии работы со смартфоном в лучшую сторону.
Но стоит ли оно того, чтобы платить за смартфон с таким скромным железом столько же, сколько просят за флагманский LG этого года? Не буду показывать пальцем, вы и сами легко найдёте смартфоны с подобной SoC и аналогичным объёмом памяти и накопителей минимум на десять тысяч дешевле.
В остальном же BlackBerry KEYone — приятный и интересный смартфон. Он выглядит очень солидно, производит впечатление прочного и качественного гаджета. Клавиатура и экран очень удачно скомпонованы, пользоваться ими одинаково удобно, если вы сможете вспомнить, как нажимать на кнопки. Экран, правда, всего 4,5 дюйма, но зато хороший и нормально настроен. Наконец, камера весьма неплохо снимает в светлое время суток, и эти снимки будет не стыдно показывать друзьям и близким, плюс в ручном режиме очень удобно управлять настройками камеры, а во время видео можно также делать и фотографии. Правда, при плохом освещении качество снимков заметно падает.
- Очень удобное и продуманное управление камерой
- Удобно совмещены сенсорный экран и клавиатура в привычном по габаритам смартфоне
- Солидный внешний вид
- На каждую клавишу можно привязать до двух действий
- Хорошая автономность
- Камера «хромает» при недостаточном освещении
- Неоправданно дорог
- Посредственный «громкий» динамик