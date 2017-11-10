Обзор BlackBerry KEYone: самый новый смартфон на Android с механической qwerty-клавиатурой

7 /10 Оценка по версии Ferra

BlackBerry KeyOne Плюсы Очень удобное и продуманное управление камерой

Удобно совмещены сенсорный экран и клавиатура в привычном по габаритам смартфоне

Солидный внешний вид

На каждую клавишу можно привязать до двух действий

Хорошая автономность Минусы Камера «хромает» при недостаточном освещении

Неоправданно дорог

Посредственный «громкий» динамик

BlackBerry продолжает сохранять лицо в мире безликих смартфонов. KEYone – не первая попытка компании совместить большой сенсорный экран и механическую клавиатуру, но, пожалуй, самая удачная за последнее время.

Характеристики

BlackBerry KEYone Операционная система Android 7.1 Nougat Экран 4,5”, 1620x1080, 3:2, IPS, 431 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц) Графика Adreno 506 Оперативная память 3/4 ГБ Накопитель 32/64 ГБ, слот для microSD (до 256 ГБ) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС Камеры Основная

разрешение матрицы: 12 Мп

диафрагма: f/2.0

размер матрицы: 1/2,3”

размер пикселя: 1,55 мкм

качество видео: до 3840x2160@30 FPS Фронтальная

разрешение матрицы: 8 Мп

диафрагма: f/2.2

размер пикселя: 1,12 мкм

качество видео: до 1920х1080 Аккумулятор 3505 мАч, несъёмный Размеры 149x72x9 мм Масса 180 г Цена на момент публикации 31 000 рублей

Внешний вид



BlackBerry KEYone

Что только не пыталась делать BlackBerry, чтобы не избавляться от механической клавиатуры, но дать пользователям также и большой привычный сенсорный экран. Уже и почти квадратный смартфон (BlackBerry Passport) выпускала, и смартфон с выдвигающейся клавиатурой (BlackBerry Priv). Последняя новинка BlackBerry, смартфон KEYone, выглядит уже гораздо более похожим на смартфон здорового человека в 2017 году, но всё еще далек от клона какого-нибудь Apple или Samsung. Второй смартфон, который бы выглядел, как BlackBerry KEYone, вы не найдёте.



BlackBerry KEYone

Решение, каким именно образом совместить клавиатуру и сенсорный экран в одном смартфоне, в случае с KEYone одновременно и просто, и неожиданно. Инженеры просто-напросто «отрезали» кусочек экрана. Поэтому, тогда как диагональ дисплея большинства современных смартфонов колеблется между 5 и 6 дюймами, у BlackBerry KEYone он меньше – 4,5 дюйма. Мало это или много – дело вкуса и привычки. Например, я уже привык к 5.5” и во время работы с KEYone мне всё время хотелось обратно свой смартфон с большим дисплеем. Плюс, даже в Instagram вертикальные фотографии не помещаются в экран тестируемого гаджета целиком. Но есть и люди, которых устраивает iPhone SE c его 4-дюймовым экраном.



BlackBerry KEYone

Что удивительно, клавиатура отлично вписалась на освободившееся от лишнего дюйма экрана место, и смартфон получился по пропорциям совершенно обычный — ни без пяти минут квадратный, ни чрезмерно вытянутый, а примерно такой же, как Xiaomi Mi A1 (обзор), только чуть короче. Одновременно с тем KEYone довольно толстый и тяжёлый — то, чего некоторым людям как раз-таки не хватает в современных невесомых гаджетах. Шасси смартфона, судя по всему, сделано из металла, а задняя крышка покрыта прорезиненным пластиком. Благодаря последнему смартфон уверенно лежит в руке, не пытаясь выскользнуть. Правда, поэтому на ощупь в кармане его порой путаешь с другими вещами. Тыловая камера у смартфона одинарная, но она нарочито выступает из корпуса благодаря металлической рамке, намного превышающей размеры сенсора и его линзы.



BlackBerry KEYone

Производитель не стал отказываться от разъёма для наушников, который примостился на верхней грани. На нижней же можно найти динамики и USB Type-C. C кнопками BlackBerry немного намудрили, на мой взгляд. Под качелью громкости присутствует клавиша, но нет, это не клавиша блокировки — та расположена на другой грани KEYone. Поэтому первое время придётся себя переучивать. А под качелью расположилась кнопка, на которую вы можете сами назначить какое-либо действие (вот как это делается, Samsung).

Клавиатура заслуживает отдельного внимания. Причём, неоднократно, так она в KEYone — далеко не только для того, чтобы вводить текст, как можно было бы подумать. Но о дополнительных функциях я расскажу чуточку позже. Начнём с того, что клавиатура получилось компактной, но, тем не менее, перед нами почти типичная qwerty-раскладка. Почти, потому что некоторым русским буквам места не хватило и в паре исключительных случаев две «наши» буквы назначены на одну кнопку. Но сам факт, что русские символы поддерживаются из коробки и хорошо различимы на клавиатуре — уже праздник. «Пробел» совмещён с датчиком отпечатка пальца, тем самым не пришлось искать для последнего отдельного места, которого на передней панели особо-то и нет.



BlackBerry KEYone

В целом, BlackBerry KEYone выглядит одновременно самобытно, стильно и солидно. Чувствуется, что к дизайну подходили тщательно, а на выходе получилась качественная вещь. Не хватает разве что защиты от воды и пыли.

Дисплей и звук



BlackBerry KEYone

4,5-дюймовый дисплей BlackBerry KEYone обладает разрешением 1620х1080 пикселей, а не привычным 1920х1080. Что обращает внимание на то, что и соотношение сторон экрана необычное — 3:2. Но это не бросается в глаза, берёшь в руки смартфон и пользуешься, по сути, как и любым другим. Разве что, когда смотришь видео, держа смартфон горизонтально, оно не влезает в экран целиком.

Матрица выполнена по технологии IPS и на глаз никаких отклонений не заметно — днём на улице изображение на экране читается легко, с углами обзора проблем нет. Тесты колориметром показывают почти 100% охват цветового пространства sRGB, что очень хорошо. Да и отклонение цветопередачи небольшое, что указывает на ответственное отношение производителя к настройке матрицы. Есть проблема только с цветовым балансом, которая не очень исправляется встроенными настройками. Гамма лишь немного недотягивает до нормы, зато с контрастностью всё прекрасно.

Результаты теста дисплея BlackBerry KEYone Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 443/0.2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1820:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 99 % DeltaE (меньше = лучше) 3,38 Гамма (идеальная — 2,2) 2,3 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8400

У BlackBerry KEYone один мультимедийный динамик, который расположен на нижней грани. Играет он, честно говоря, невнятно. Звуку не хватает детализации, в сложных композициях становится трудно отличить один инструмент от другого. При этом громкость у аппарата хорошая, но на максимальном уровне чувствует перегруз.

Камеры



BlackBerry KEYone

Приложение для съёмки у BlackBerry KEYone одно из самых удобных, что мне встречались до сих пор. К примеру, в режиме видеосъёмки вы можете делать фотографии прямо во время съёмки или же в ожидании её — для этого не обязательно переходить в фоторежим. Благодаря этому можно поймать множество моментов, которые иначе были бы потеряны. Или другой пример: чтобы поменять качество видео, не нужно лезть глубоко в меню — специальная кнопка расположена на самом видном месте. Кстати, смартфон умеет делать видео с разрешением вплоть до 4К при 30 кадрах в секунду. При более низком разрешении можно включить дополнительную стабилизацию и большее количество кадров в секунду. Но и в 4К смартфон снимает хорошо, не так дёргано, как Oppo R11 (обзор). И даже ночью на видео нет заметной просадки FPS.

Но вернёмся к управлению. У BlackBerry KEYone замечательный ручной режим. В нём можно менять фокусное расстояние, баланс белого, выдержку, ISO — причём всё с удивительно маленьким шагом, а не как в некоторых смартфонах, где есть всего несколько предустановленныз значений. Одновременно с тем, смартфон в ручном режиме фотосъёмки позволяет выставить всё на авто и просто наблюдать, какие настройки он применяет для каждой сцены в реальном режиме. Поменять любое значение, как и снова выставить для него автоматический режим, просто и быстро. Поэтому снимать этим смартфоном — одно удовольствие.

А вот результат радует уже не так, как процесс. На бумаге камера выглядит отлично: 12 Мп — не слишком много, чтобы камера не начала шуметь; большие пиксели (1,55 мкм), неплохая диафрагма — f/2,0. Но при недостаточном освещении оказывается, что выжать из камеры хороший снимок не так-то просто. И даже удобные и подробные настройки не помогают кардинально исправить ситуацию.

Другое дело днём – тогда камера делает своё дело на отлично, особенно вкупе с режимом HDR. Иногда, правда, промахивается с балансом белого, и приходится выставлять его самому. Детализация для 12-мегапиксельной камере хорошая, но если увеличивать масштаб, то будут заметны шумы и смазанные детали. В целом, от камеры смартфона за 36 тысяч ожидаешь немножечко лучшего.

Фронтальная камера хорошо справляется со своей работой в светлое время суток, правда не может похвастать ни той же детализацией (8 Мп), ни высоким динамическим диапазоном.

Производительность и софт

Смартфоны BlackBerry пали жертвой унификации и выходят под управлением ОС Android, а не своей операционной системы, как в былые времена. В случае с KEYone используется Android 7.1 Nougat, но с кучей собственных приложений и примочек. Первое, что делает работу со смартфоном совершенное иной — возможность привязывать к кнопкам свои действия. Не только к той одной кнопке на правой грани смартфона, но вообще к любой кнопке с его клавиатуры, которая имеет какую-нибудь букву. Причём на одну букву можно назначить сразу два действия, одно будет срабатывать по короткому нажатию, другое — по длинному. Самые очевидные примеры — на клавишу T назначить Telegram, на Y — YouTube и т.д. И, раз уж снова зашла речь про клавиатуру, то необходимо отметить, что она еще умеет быть и своего рода тачпадом. По крайней мере, с её помощью вы можете, например, скроллить страницы — просто проводя пальцем по клавиатуре также, как по экрану.

Вернёмся к приложениям. Чтобы не тыкать во все значки мессенджеров, почт и социальных сетей попеременно, можно просто позволить приложению BlackBerry Hub агрегировать все входящие отовсюду и просматривать всё уже в нём, никуда не перепрыгивая. Также на главном экране вы найдёте фирменное приложение DTEK, главная задача которого — следить, чтобы смартфон со всеми его данными был максимально защищён от угроз. Оно проверяет целостность работы операционной системы, не была ли несанкционированно изменена прошивка, не позволяют ли приложения себе «лишних» разрешений и т.д. Всё-таки безопасность была одной из главных фишек BlackBerry (а не только клавиатура), поэтому и до сих пор ей уделяется внимание, несмотря на смену владельца. Правда, когда смартфоны этой марки работали под собственной ОС, уверенности в них было больше, ведь Android регулярно и всё чаще подвергается атакам вирусов и злоумышленников.

Что же касается железа и его производительности, то, скажу прямо, могло быть лучше. Нет, Snapdragon 625 — отличная система-на-кристалле, которая, на сегодняшний день, прекрасно справляется с казуальными задачами вроде пролистывания соцсетей и просмотром видео. Но, всё-таки, смартфон за 36 тысяч с процессором от смартфона за 15 — это выглядит не очень убедительно. Учитывая, что BlackBerry и так приходится не сладко, то зачем производитель наступает на горло своей же песне, понять трудно. Традиционно BlackBerry — выбор бизнесменов (по крайней мере, за рубежом), поэтому вроде и не приходит в голову, что на нём должны летать все современные мобильные игры на максимальных настройках. Но всё-таки за эти деньги ожидаешь более приличный процессор. Что касается памяти, то в России продаётся только версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ на накопителе. Это, к сожалению, характеристики очень бюджетного смартфона. Это то, сколько было на Xiaomi Redmi Note 3 Pro в 2016 году (в Москве в рознице он стоил 15 тысяч рублей).

Автономная работа



Время автономной работы BlackBerry KEYone в типичных сценариях

Аккумулятор у BlackBerry KeyOne – золотая середина по нынешним временам. Еще не смартфон-долгожитель, но уже не «еле дотягиваю до заката солнца». 3505 мАч при дисплее меньше среднего и с вполне экономичным Snapdragon 625, он спокойно будет работать дня полтора, если только не в режиме навигатора или игровой приставки. На это указывают и наши тесты: достаточно ёмкая батарея и не самый большой экран помогают BlackBerry KeyOne не насядать слишком сильно на аккумулятор.

Конкуренты

BlackBerry KEYone Samsung Galaxy S7 Edge LG G6+ Операционная система Android 7.1 Nougat Android 6.0 Marshmallow (можно обновить до 7.0 Nougat) Android 7.0 Nougat Экран 4,5”, 1620x1080, 3:2, IPS, 431 ppi 5,5”, Super AMOLED, 2560x1440, 5,7”, 2880x1440, IPS, 564 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц) Samsung Exynos 8890 (4x2,3 ГГц Mongoose & 4x1,6 ГГц Cortex-A53) Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 1,6 ГГц + 2x Kryo 2,35 ГГц) Графика Adreno 506 Mali-T880 MP12 Adreno 530 Оперативная память 3/4 ГБ 4 Гб 4 ГБ Накопитель 32/64 ГБ, слот для microSD (до 256 ГБ) 32 Гб, слот для microSD до 256 ГБ (совмещён со слотом для второй сим-карты) 32/64 ГБ, слот microSD Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС LTE Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС Камеры Основная разрешение матрицы: 12 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: 1/2,3” размер пикселя: 1,55 мкм качество видео: до 3840x2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.2 размер пикселя: 1,12 мкм качество видео: до 1920х1080 Основная разрешение матрицы: 12 Мп диафрагма: f/1.7 размер матрицы: 1/2,5” размер пикселя: 1,4 мкм качество видео: до 3840x2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 5 Мп фокусное расстояние: 22 мм диафрагма: f/1.7 размер матрицы: 1/4,1” размер пикселя: 1,34 мкм Основная: двойная разрешение матрицы: 2х 13 Мп диафрагма: f/1.8 размер матрицы: 1/3” размер пикселя: 1,12 мкм качество видео: до 3840x2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2.2 качество видео: до 3840x2160@30 FPS Аккумулятор 3505 мАч, несъёмный 3600 мАч 3300 мАч, несъемный Размеры 149x72x9 мм 151х73х8 мм 149x72x8 мм Масса 180 г 157 г 153 г Цена на момент публикации 36 000 рублей 37 000 рублей 33 000 рублей

Найти эквивалент или хотя бы нечто похожее в случае с BlackBerry KEYone непросто по очевидной причине: на дворе 2017 год, никто из известных брендов не выпускает смартфон с механической клавиатурой. Поэтому выбирать аналог придётся из «обычных» смартфонов — с большим дисплеем и без клавиатуры.

Samsung Galaxy S7 Edge



Samsung Galaxy S7 Edge

Это уже давно не новая модель когда-то была флагманом, а теперь медленно, неторопливо теряет актуальность и, соответственно, становится дешевле. Сейчас Samsung Galaxy S7 Edge стоит как BlackBerry KEYone, но имеет ряд преимуществ. Например, у S7 больше экран, больше его разрешение, а также больше оперативной памяти. 4 ГБ уже достаточно на сегодняшний день, но и это продлится недолго, что уж говорить о 3 ГБ ОЗУ в KEYone. К тому же у S7 более производительная SoC, отличная камера и он не боится слегка искупаться.

LG G6+



LG G6

Многое из того, что верно для S7 Edge по отношению к BlackBerry KEYone, верно и для LG G6+. Только стоит он еще дешевле, 33 тысячи на момент написания обзора, вышел в свет в этом году в отличие от S7, c топовой, хоть и не этого года, системой-на-кристалле. Также у него исключительно хорошая камера и очень чёткий дисплей.

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Заключение

Смартфон с QWERTY-клавиатурой в 2017 году — к этому нужно быть готовым. За годы, проведённые с сенсорными гаджетами, я начисто разучился быстро набирать текст кнопками и за несколько дней так и не наверстал навык. Но то ли дело я, а что же скажут люди, которые не тыкают даже по сенсорным кнопкам, а проводят по ним свайпом? Вряд ли такие вообще смогут переучиться. Скорее всего, целевая аудитория BlackBerry KEYone — это либо фанаты «Блэкберри», либо те, кто все еще ходит со старым кнопочным смартфоном и не хочет ничего менять. Очень отрадно, что производитель не просто впихнул клавиатуру, а сделал её максимально функциональной на разные случаи жизни. Тут тебе и сканер отпечатка пальца, и возможность на каждую кнопку назначить по два действия — последнее заметно меняет сценарии работы со смартфоном в лучшую сторону.



BlackBerry KEYone

Но стоит ли оно того, чтобы платить за смартфон с таким скромным железом столько же, сколько просят за флагманский LG этого года? Не буду показывать пальцем, вы и сами легко найдёте смартфоны с подобной SoC и аналогичным объёмом памяти и накопителей минимум на десять тысяч дешевле.

В остальном же BlackBerry KEYone — приятный и интересный смартфон. Он выглядит очень солидно, производит впечатление прочного и качественного гаджета. Клавиатура и экран очень удачно скомпонованы, пользоваться ими одинаково удобно, если вы сможете вспомнить, как нажимать на кнопки. Экран, правда, всего 4,5 дюйма, но зато хороший и нормально настроен. Наконец, камера весьма неплохо снимает в светлое время суток, и эти снимки будет не стыдно показывать друзьям и близким, плюс в ручном режиме очень удобно управлять настройками камеры, а во время видео можно также делать и фотографии. Правда, при плохом освещении качество снимков заметно падает.

7 /10 Оценка по версии Ferra

BlackBerry KeyOne Плюсы Очень удобное и продуманное управление камерой

Удобно совмещены сенсорный экран и клавиатура в привычном по габаритам смартфоне

Солидный внешний вид

На каждую клавишу можно привязать до двух действий

Хорошая автономность Минусы Камера «хромает» при недостаточном освещении

Неоправданно дорог

Посредственный «громкий» динамик